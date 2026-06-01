  استانها
  2. مرکزی
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

دهقانی: بیش از ۴۶ هزار چراغ LED در مرکزی نصب شد

اراک- معاون برنامه ریزی شرکت توزیع برق استان مرکزی از تحقق دستاوردهای چشمگیر در طرح بهینه‌سازی انرژی و اصلاح روشنایی معابر با نصب بیش از ۴۶ هزار چراغ پربازده در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دهقانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه اصلاح روشنایی معابر استان مرکزی با رویکرد کاهش بار شبکه و افزایش بهره‌وری، تاکنون منجر به نصب ۴۶ هزار و ۱۲۴ دستگاه چراغ LED شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح، توان مصرفی شبکه به میزان هفت و ۳ دهم مگاوات کاهش یافته که دستاوردی قابل توجه در زمینه پایداری شبکه توزیع برق محسوب می‌شود.

دهقانی تصریح کرد: صرفه‌جویی سالانه ۳۱.۹۵میلیون کیلووات ساعت انرژی، از مهم‌ترین ثمرات این طرح بوده است.

وی ادامه داد: این حجم از صرفه‌جویی، ضمن کاهش فشار بر نیروگاه‌ها، معادل تولید ۱۹ و نیم مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های خورشیدی است.

معاون برنامه ریزی شرکت توزیع برق استان مرکزیبا اشاره به ابعاد زیست‌محیطی و اقتصادی این پروژه تاکید کرد: با اجرای این طرح، سالانه شاهد کاهش ۲۲.۳ هزار تن انتشار دی‌اکسید کربن خواهیم بود.

وی افزود: این پروژه منجر به صرفه‌جویی هشت و ۳ دهم میلیون مترمکعب گاز طبیعی و هفت و ۲ صدم میلیون لیتر آب در فرآیند تولید برق شده است.

دهقانی بیان کرد: هدف‌گذاری نهایی این شرکت برای استان مرکزی، نصب ۱۸۳ هزار دستگاه چراغ LED است که با جدیت تا رسیدن به نقطه مطلوب دنبال خواهد شد.

وی گفت‌:استان مرکزی یکی از قطب‌های صنعتی کشور است که مدیریت صحیح مصرف انرژی در آن، نقشی کلیدی در پایداری شبکه برق کشور ایفا می‌کند.

