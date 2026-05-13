به گزارش خبرنگار مهر،پروین مفتحزاده بعدازظهر چهارشنبه در نشست تخصصی مدیریت مصرف انرژی با حضور مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی. با بیان اینکه طرح ملی «سبا» در ادارات این استان در حال اجرا است، افزود: بانوان پس از گذراندن آموزشهای مرتبط با مدیریت مصرف برق، قادر خواهند بود الگوهای صحیح مصرف را علاوه بر محیط اداری در خانواده نیز ترویج دهند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی ادامه داد: آموزش شیوه استفاده صحیح از وسایل سرمایشی، تجهیزات اداری و سیستمهای روشنایی در ساعات اوج مصرف، از محورهای اصلی این طرح به شمار میرود.
مفتحزاده اظهار کرد: توانمندسازی بانوان در حوزه مدیریت انرژی میتواند علاوه بر افزایش بهرهوری در ادارات، به ارتقای فرهنگ مصرف صحیح در جامعه نیز کمک کند.
توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری بانوان در حوزه انرژی
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی نیز با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال گفت: ادارات سهم قابل توجهی در مصرف برق دارند و مشارکت کارکنان در اجرای برنامههای مدیریت مصرف میتواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش بار شبکه داشته باشد.
محمود محمودی افزود: خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و رعایت الگوهای مصرف در ساعات اوج بار، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش مصرف برق کمک کند.
وی همچنین نقش بانوان در فرهنگسازی و جلب مشارکت همکاران در اجرای برنامههای مدیریت مصرف را مهم ارزیابی کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بانوان در بخشهای اجرایی و مدیریتی، زمینهساز توسعه فرهنگ مسئولیتپذیری در حوزه انرژی خواهد بود.
