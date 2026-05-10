به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، ثبت‌نام مرحله دوم آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره اول متوسطه و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ بر اساس اطلاعات دریافتی متقاضیان واجد شرایط از سوی وزارت آموزش و پرورش از پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه منحصراً از طریق تارنمای سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org آغاز شده است.

امکان ثبت‌نام در این مرحله برای آن دسته از متقاضیانی فراهم شده است که: الف - در مرحله اول اجازه ثبت‌نام در این آزمون‌ها را نداشتند ب - در اطلاعات و مشخصات اعلامی آنها توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش مشکلی وجود داشته است.

بنابر این، در صورتی که متقاضیان دیگری با مراجعه به مدرسه محل تحصیل وضعیت خود را پیگیری کرده و اطلاعات اصلاح شده آنها تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در فایل ارسالی از سوی وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش ارسال شود، امکان ثبت‌نام برای آن‌ها در این آزمون صرفاً تا روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ فراهم شده است.

متقاضیانی که اطلاعات آنها در این مرحله نیز توسط وزارت آموزش و پرورش به این سازمان ارسال نشده است، امکان ثبت‌نام در آزمون را نخواهند داشت. لازم به تأکید است بعد از اتمام این مهلت، زمان ثبت‌نام تمدید مجدد نخواهد داشت.