به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه آسفالت محور قدیم‌آباد که توسط بسیج سازندگی در حال اجراست، اظهار داشت: خوشبختانه پیگیری‌های خوبی توسط فرماندار و سایر مسئولان انجام شده است. این محور واقعاً خراب بود و از دوشنبه هفته گذشته با همت بسیج سازندگی کار را آغاز کردیم و ان‌شاءالله بقیه مسیر را نیز تا دو سال آینده به پایان می‌رسانیم.

وی خطاب به اهالی روستا گفت: خیالتان راحت باشد؛ کاری که امروز بتوانیم انجام دهیم را فدا می‌کنیم که انجام شود و به فردا واگذار نمی‌کنیم. تمام برنامه‌ریزی‌ها برای این پروژه انجام شده و اعتبار ویژهای نیاز دارد و مشکلات را نیز درک می‌کنیم.

فرمانده سپاه استان قزوین با اشاره به گزارش‌های مردمی و بازدیدهای میدانی افزود: هزار و ۱۶۰ کیلومتر راه در استان نیازمند رسیدگی است. خوشبختانه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) پای کار آمده و تاکنون بخشی از کارها در سال گذشته انجام شده است. الان در این پروژه چهار کیلومتر، در روستای دیگر پنج کیلومتر و در روستایی دیگر دو کیلومتر در دست اقدام است.

سردار رفیعی تأکید کرد: به شما قول می‌دهم مابقی کار نیز انجام شود. طول این پروژه حدود چهار کیلومتر است که از دوشنبه هفته گذشته شروع شده و اعتبار آن نیز تأمین گردیده است. ۱۵ میلیارد تومان هزینه برای این چهار کیلومتر پیش‌بینی شده و اعتبار آن نیز تأمین است.

وی با اشاره به تغییرات ناگهانی و مسائل پیش‌آمده خاطرنشان کرد: این موارد را من و مسئولان مربوطه باید مدیریت کنیم؛ مردم نباید دغدغه‌ای داشته باشند. دو کیلومتر باقیمانده را نیز خیالتان راحت باشد، اگر امروز نشود، در چند وقت آینده انجام خواهد شد.