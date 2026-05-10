  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

اجرای راه روستایی قدیم‌آباد با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار

اجرای راه روستایی قدیم‌آباد با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار

قزوین- فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین گفت: ۱۵ میلیارد تومان برای ۴ کیلومتر آسفالت روستای قدیم‌آباد هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه آسفالت محور قدیم‌آباد که توسط بسیج سازندگی در حال اجراست، اظهار داشت: خوشبختانه پیگیری‌های خوبی توسط فرماندار و سایر مسئولان انجام شده است. این محور واقعاً خراب بود و از دوشنبه هفته گذشته با همت بسیج سازندگی کار را آغاز کردیم و ان‌شاءالله بقیه مسیر را نیز تا دو سال آینده به پایان می‌رسانیم.

وی خطاب به اهالی روستا گفت: خیالتان راحت باشد؛ کاری که امروز بتوانیم انجام دهیم را فدا می‌کنیم که انجام شود و به فردا واگذار نمی‌کنیم. تمام برنامه‌ریزی‌ها برای این پروژه انجام شده و اعتبار ویژهای نیاز دارد و مشکلات را نیز درک می‌کنیم.

فرمانده سپاه استان قزوین با اشاره به گزارش‌های مردمی و بازدیدهای میدانی افزود: هزار و ۱۶۰ کیلومتر راه در استان نیازمند رسیدگی است. خوشبختانه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) پای کار آمده و تاکنون بخشی از کارها در سال گذشته انجام شده است. الان در این پروژه چهار کیلومتر، در روستای دیگر پنج کیلومتر و در روستایی دیگر دو کیلومتر در دست اقدام است.

سردار رفیعی تأکید کرد: به شما قول می‌دهم مابقی کار نیز انجام شود. طول این پروژه حدود چهار کیلومتر است که از دوشنبه هفته گذشته شروع شده و اعتبار آن نیز تأمین گردیده است. ۱۵ میلیارد تومان هزینه برای این چهار کیلومتر پیش‌بینی شده و اعتبار آن نیز تأمین است.

وی با اشاره به تغییرات ناگهانی و مسائل پیش‌آمده خاطرنشان کرد: این موارد را من و مسئولان مربوطه باید مدیریت کنیم؛ مردم نباید دغدغه‌ای داشته باشند. دو کیلومتر باقیمانده را نیز خیالتان راحت باشد، اگر امروز نشود، در چند وقت آینده انجام خواهد شد.

کد مطلب 6825761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها