امین قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد محورهای مواصلاتی حوزه کیار اظهار کرد: طی یک سال گذشته، مجموعه اقدامات فنی و اجرایی گسترده‌ای در راستای ارتقای ایمنی و کیفیت راه‌های شهرستان به ویژه محور ناغان به اردل صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به آسفالت ۵۰۰ متری مقطع حادثه‌خیز تنگ کلنگچین به‌صورت امانی و نیز آسفالت محور مشایخ از روستای دره‌بید تا روستای معدن اشاره کرد.

وی افزود: همزمان با این اقدام، عملیات خط‌کشی محور گهرو - ناغان - پل دهنو به طور کامل انجام شد و ۴۳۰ عدد تابلو و علائم اخطاری و انتظامی در طول مسیر نصب گردید. همچنین ۲ هزار و ۶۰۰ متر شانه‌سازی و اصلاح شیب شیروانی به همراه اجرای ۲۶۰ متر مربع نقش‌نگاره سطح جاده، دید و ایمنی رانندگی را در نقاط حساس بهبود بخشیده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری به اقدامات ایمن‌سازی فیزیکی نیز اشاره کرد و گفت: بیش از ۲ کیلومتر گاردریل در نقاط پرتگاهی نصب شده و ۶۰۰ متر نیوجرسی در گردنه شلمزار جانمایی گردیده است. اصلاح دید در سه قوس حادثه‌خیز شامل محور ناغان - اردل پیش از روستای مریک، تنگ کلنگچین و پیچ بعد از تونل زره به سمت علی‌آباد نیز انجام شده که نقش مهمی در کاهش سوانح داشته است.

قوامی در ادامه به عملیات راهداری زمستانی اشاره کرد و یادآور شد: علیرغم بارش‌های سنگین در زمستان ۱۴۰۴، راهداران پرتلاش شهرستان با حضور شبانه‌روزی خود اجازه ندادند هیچ جاده‌ای لحظه‌ای مسدود بماند. تعمیر و بهسازی دستک‌های پل سررک نیز به‌عنوان یک پروژه فعال همچنان دنبال می‌شود و تاکنون ۳۱ مورد برخورد با متجاوزان به حریم راه انجام گرفته است.

وی در پایان با اشاره به پروژه چهارخطه جعفرآباد به گهرو با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی، تأکید کرد: مجموع این اقدامات پیشگیرانه در کنار تنظیم قنو کلیه راه‌های حوزه استحفاظی، باعث شده است میزان تصادفات در شهرستان کیار نسبت به سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این نشان‌دهنده مسیر درست و مؤثر راهداری ناغان در ارتقای ایمنی و کیفیت راه‌هاست.