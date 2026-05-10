۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

دومین آیین «امینِ ایران» با حضور نخبگان علمی کشور برگزار می‌شود

با حضور جمعی از فعالان حوزه علم و فناوری، دومین آیین گرامیداشت «امینِ ایران» به یاد رهبر شهید انقلاب دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

در این مراسم که به یاد آن شهید والامقام و فرزندان صدیق ایشان در میناب و دیگر نقاط کشور برگزار می‌شود، جمعی از اهالی علم و فناوری با روایت خاطرات و بیان نکاتی از توجه و حمایت رهبر شهید از حوزه علم و فناوری، یاد و خاطره ایشان و دیگر شهدای این سرزمین را گرامی می‌دارند.

عنوان «امینِ ایران» برگرفته از تخلص «امین» است که رهبر شهید انقلاب در سروده‌های خود از آن استفاده می‌کردند و به همین مناسبت برای این آیین سوگ انتخاب شده است.

دومین آیین سوگ «امینِ ایران» روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

کد مطلب 6825784
مهتاب چابوک

