۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

تجمعات بازاریان امنیت کشور را تقویت می‌کند

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران، با تأکید بر اهمیت حضور بازاریان در اجتماعات، اظهار کرد: تجمعات بازار برای امنیت کل کشور تأثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر یکشنبه در دیدار با هیئت رئیسه اتاق اصناف استان با تأکید بر اهمیت حضور بازاریان در اجتماعات، اظهار کرد: تجمعات بازار برای امنیت کل کشور تأثیرگذار است و بازاریان همواره با صبر و مشارکت فعال در این عرصه نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی در دیدار با رئیس و هیأت رئیسه اتاق اصناف ساری ضمن قدردانی از استاندار مازندران برای تشریح سازوکار توزیع کالابرگ‌ها، افزود: برخی فروشگاه‌های بزرگ ظرفیت جذب کالابرگ‌ها را دارند، اما بسیاری از خرده‌فروشان تاکنون کالابرگ دریافت نکرده‌اند و استاندار اعلام کردند هر کسی درخواست دهد، کالابرگ در اختیار او قرار خواهد گرفت.

آیت‌الله محمدی لائینی درباره راهپیمایی‌ها و تجمعات بازاریان تصریح کرد: این اجتماعات ممکن است همراه با چالش‌هایی باشد، اما بازاریان با تحمل و همکاری، مشارکت خوبی دارند و این امر جای تقدیر دارد. توصیه می‌کنیم زمان و مسیر تجمعات کوتاه و متنوع باشد تا کسبه بتوانند به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند و رضایت بیشتری داشته باشند.

وی همچنین یادآور شد: بازاریان در طول تاریخ همواره از رزمندگان در جبهه‌های جنگ حمایت مالی و انفاق داشته‌اند که از این بابت سپاسگزاریم. بهتر است در جلسات مرتبط، مسئولان دستگاه‌های مختلف مانند مالیات، دادستانی یا برق و گاز حضور داشته باشند تا مشکلات بازاریان در همان جلسه حل شود.

کد مطلب 6825861

