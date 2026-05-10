به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی عصر یکشنبه در دیدار با هیئت رئیسه اتاق اصناف استان با تأکید بر اهمیت حضور بازاریان در اجتماعات، اظهار کرد: تجمعات بازار برای امنیت کل کشور تأثیرگذار است و بازاریان همواره با صبر و مشارکت فعال در این عرصه نقشآفرینی میکنند.
وی در دیدار با رئیس و هیأت رئیسه اتاق اصناف ساری ضمن قدردانی از استاندار مازندران برای تشریح سازوکار توزیع کالابرگها، افزود: برخی فروشگاههای بزرگ ظرفیت جذب کالابرگها را دارند، اما بسیاری از خردهفروشان تاکنون کالابرگ دریافت نکردهاند و استاندار اعلام کردند هر کسی درخواست دهد، کالابرگ در اختیار او قرار خواهد گرفت.
آیتالله محمدی لائینی درباره راهپیماییها و تجمعات بازاریان تصریح کرد: این اجتماعات ممکن است همراه با چالشهایی باشد، اما بازاریان با تحمل و همکاری، مشارکت خوبی دارند و این امر جای تقدیر دارد. توصیه میکنیم زمان و مسیر تجمعات کوتاه و متنوع باشد تا کسبه بتوانند به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه دهند و رضایت بیشتری داشته باشند.
وی همچنین یادآور شد: بازاریان در طول تاریخ همواره از رزمندگان در جبهههای جنگ حمایت مالی و انفاق داشتهاند که از این بابت سپاسگزاریم. بهتر است در جلسات مرتبط، مسئولان دستگاههای مختلف مانند مالیات، دادستانی یا برق و گاز حضور داشته باشند تا مشکلات بازاریان در همان جلسه حل شود.
