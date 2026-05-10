۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

۱۳۰۰ تن گلاب در سال ۱۴۰۴ صادر شد 

یک مقام مسئول با اشاره به پیش‌بینی توسعه ۱۱۰۰۰ هکتاری کشت گل محمدی تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، گفت: ۱۳۰۰ تن گلاب در سال ۱۴۰۴ صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهادکشاورزی، الهام فتاحی‌فر مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارتخانه به مناسبت ۲۰ اردیبهشت روز ملی «گل محمدی و گلاب» با بیان این مطلب افزود: از این سطح هدفگذاری شده در برنامه هفتم پیشرفت ، ۵ هزار هکتار مربوط به اراضی دیم و ۶ هزار هکتار اراضی آبی می باشد.

فتاحی‌فر افزود: براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، حذف و جایگزینی ۳۲۰۰ هکتار از اراضی زیرکشت گل محمدی نیز پیش بینی شده است.

وی با بیان این که در حال حاضر، بیشترین سطح زیر کشت و تولید گل محمدی متعلق به ایران است، اظهارداشت: ایران، بلغارستان و ترکیه تولیدکنندگان عمده گل محمدی هستند و فرانسه و هند نیز سهم قابل توجهی در بازار جهانی دارند.

فتاحی‌فر سطح زیر کشت گل محمدی در کشور براساس آخرین آمار موجود را ۲۸ هزار و ۲۹۷هکتار عنوان و تصریح کرد: از این سطح، ۷۲ هزار و ۵۹۶ تن گل تر بدست آمده است .

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ متوسط عملکرد تولید گل محمدی در هر هکتار ۳ تن در کشور بوده است.

فتاحی‌فر خاطرنشان کرد: براساس آمار موجود ، استان فارس با سطحی در حدود ۷۷۰۰ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی را در کشور به خود اختصاص داده است و پس از آن استان کرمان با سطح ۵۳۰۰ هکتار در رتبه دوم و استان اصفهان با سطح ۴۲۶۰ هکتار در رتبه سوم قرار دارد.

به گفته وی، بزرگتریــن دشــت گل محمـدی جهـان در روسـتای لایزنـگان از توابـع داراب اســتان فــارس در مساحت حدود ۵ هزار هکتار است کــه به صــورت دیــم و ارگانیــک کشــت می شــود.

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهادکشاورزی درباره آخرین وضعیت صادرات گل محمدی گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود۳۷۲ تن گل خشک و گلبرگ تازه محمدی به ارزش یک میلیون و ۹۳۶ هزار و ۴۵۰ دلار از کشور صادر شد.

وی افزود: در همین سال ۱۳۱۸ تن گلاب استحصالی از گل محمدی به ارزش یک میلیون و ۷۵ هزار و ۴۶۰ دلار صادر شد و عمده فروش گلاب به کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت گرفت.

فتاحی‌فر گفت: فرآورده هــای ایــن گیــاه شــامل گلاب، اســانس، کانکریـت، ابسـولوت، غنچـه خشـک اسـت و مصـرف گلاب بیشتــر در ایــران و کشــورهای همســایه صورت می گیرد و اســانس آن به طـور گسـترده بـه کشـورهای اروپایـی و آمریـکا و کانـادا صــادر می شــود.

گل محمدی (Rosa damascena Mill.) یکی از گونه‌های ارزشمند خانواده Rosaceae است که به خاطر عطر منحصربه‌فرد و کاربردهای گسترده در صنایع عطرسازی، دارویی و بهداشتی، اهمیت اقتصادی و فرهنگی بالایی دارد.

علی فروزانفر

