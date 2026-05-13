به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در معاونت باغبانی سالانه ۲۶ میلیون تن انواع محصولات باغی شامل میوه، محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی تولید می‌شود.

وی با بیان این که تامین امنیت غذایی، سلامت غذا و پایداری تولید از اهداف وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: در دوره جنگ، مهم‌ترین مساله برای وزارت جهاد کشاورزی تامین و فراهم بودن کالا و غذا در داخل کشور بود که با تلاش تولیدکنندگان و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مشکلی در تامین محصولات باغی ایجاد نشد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که ایران به جز چند میوه گرمسیری در اغلب محصولات باغی تولید مازاد بر مصرف دارد، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از محصولات باغی کشور در سبد صادراتی قرار دارد و حدود ۵۰ درصد درآمد ارزی وزارت جهاد کشاورزی مربوط به حوزه باغبانی است.

وی گفت: در دو سال اخیر و با توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف، درآمد ارزی بخش کشاورزی رشد داشت، به‌گونه‌ای که تراز تجاری وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سال‌های گذشته تغییر معناداری پیدا کرد.

برومندی با اشاره به مدیریت بازار در دوران جنگ اخیر تاکید کرد: در ابتدای جنگ، صادرات همه گروه‌های کالایی به صورت موقت ممنوع شد، اما با تاکید وزیر جهاد کشاورزی، تصمیمات جدیدی با رویکرد حمایت از تولید و تنظیم بازار اتخاذ شد.

وی افزود: برخی کالاها همچنان مشمول محدودیت صادراتی باقی ماندند، برخی محصولات با سقف صادراتی اجازه صادرات گرفتند و صادرات برخی اقلام نیز بلافاصله آزاد شد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: صادرات فلفل دلمه‌ای رنگی به دلیل مصرف محدود داخلی آزاد شد و در مورد محصولاتی مانند پسته و کیوی، نه‌تنها صادرات متوقف نشد بلکه نسبت به دوره قبل از جنگ نیز افزایش صادرات ثبت شد.

وی به افزایش هزینه‌های تولید محصولات باغی اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کند هزینه تمام‌شده تولید را کاهش دهد، اما بخشی از افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه خارج از اختیارات این وزارتخانه بوده و نیازمند همکاری سایر بخش‌ها از جمله صنایع پتروشیمی و دستگاه‌های مرتبط است.