۳ رقم جدید آویشن معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و بیستوهفتمین جلسه کمیته معرفی ارقام که با حضور شکراله حاجیوند سرپرست مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، اعضای کمیته و جمعی از پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهان دارویی در محل مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شد، گزارش معرفی ۳ رقم جدید آویشن ارائه شد و پس از بررسیهای علمی و کارشناسی، اعضای کمیته با معرفی هر ۳ رقم موافقت کردند. بر این اساس، دو رقم آویشن برگنیزهای با نامهای «فراهان» و «عطرین» و یک رقم آویشن کرکآلود با نام «نسیم» به تصویب رسیدند.
شکراله حاجیوند سرپرست مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، در این خصوص اظهار کرد: این دستاورد، میتواند نقش مؤثری در توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی کشور ایفا کند. معرفی ارقام جدید، علاوهبر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت تولید، زمینه را برای تأمین بذر استاندارد، توسعه کشت تجاری، افزایش درآمد تولیدکنندگان و تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی، غذایی و آرایشی ـ بهداشتی فراهم میکند.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای اقلیمی ایران در تولید گیاهان دارویی، توسعه ارقام اصلاحشده و سازگار با شرایط مختلف محیطی، یکی از الزامات تحقق سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ارتقای بهرهوری، افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و تقویت امنیت زیستی کشور به شمار میرود.
حاجیوند، با اشاره به اهمیت معرفی این ارقام، تصریح کرد: معرفی ارقام جدید گیاهان دارویی، تنها یک دستاورد پژوهشی نیست، بلکه حلقهای راهبردی در زنجیره تولید دانش، فناوری و ثروت در حوزه گیاهان دارویی محسوب میشود. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با تکیه بر توان علمی پژوهشگران خود، توسعه ارقام بومی، مقاوم و پر محصول را به عنوان یکی از محورهای اصلی ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار در حوزه گیاهان دارویی دنبال میکند.
وی افزود: تولید ارقام اصلاحشده، زمینه کاهش وابستگی به منابع ژنتیکی خارجی، افزایش کیفیت و یکنواختی مواد اولیه صنایع گیاهان دارویی و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای داخلی و بینالمللی را فراهم میکند و استمرار حمایت از پژوهشهای هدفمند و کاربردی، مسیر دستیابی به مرجعیت علمی و توسعه اقتصاد دانشبنیان در حوزه منابع طبیعی و گیاهان دارویی را هموار خواهد کرد.
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