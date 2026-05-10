به گزارش خبرنگار مهر، میثم سیاهپوش، بعدازظهر یکشنبه، در دیدار با مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره)، ضمن بررسی گزارش عملکرد این نهاد، بر تحول در رویکردهای حمایتی تأکید کرد.

عبور از حمایت‌های مقطعی به سمت خودکفایی خانواده‌ها

سیاهپوش با تأکید بر لزوم عبور از حمایت‌های مقطعی به سمت خودکفایی خانواده‌ها، اظهار داشت: محوری‌ترین برنامه در حوزه امداد باید توانمندسازی افراد تحت پوشش باشد.

وی ادامه داد: ایجاد اشتغال پایدار، به‌ویژه برای خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست، کلید اصلی استقلال اقتصادی و ثبات اجتماعی این قشر عزیز است.

رعایت اخلاق در مواجهه با مراجعین؛ یک وظیفه شرعی و قانونی

معاون سیاسی فرماندار سلسله، رعایت اخلاق در مواجهه با مراجعین را یک وظیفه شرعی و قانونی دانست و افزود: ارائه خدمات مطلوب باید همراه با حفظ کامل کرامت انسانی افراد باشد.

وی ادامه داد: تمامی مسئولان و کارکنان ادارات موظف به رعایت اخلاق‌مداری و سعه صدر در پاسخگویی به مطالبات مردم هستند.

رسیدگی به آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ

سیاهپوش با اشاره به لزوم شناسایی دقیق خلاءهای حمایتی، تصریح کرد: شناسایی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به افراد آسیب‌دیده ناشی از تبعات جنگ تحمیلی رمضان در دستور کار قرار گیرد تا هیچ فردی از چتر حمایتی نظام جا نماند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سلسله با تأکید بر اولویت‌های اشتغال پایدار، حفظ کرامت انسانی و رسیدگی به آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ، از عزم جدی مدیریت شهرستان برای تحول در رویکردهای حمایتی و توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش خبر داد.