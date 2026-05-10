به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدی تنها گفت: رقابت اصلی بین من و ورزشکاری از کشور خودمان بود. من با «طاها» رقابت تنگاتنگی داشتم و در کنار آن، یک رقیب ازبکی هم بود که واقعاً مرا با چالش‌های زیادی مواجه کرد. اما خدا را شاکرم که توانستم با تمام وجود بایستم و سه مدال طلا را به دست بیاورم.

قویترین وزنه بردار جوان جهان افزود: با تأکید بر نقش حس میهنی و روحیه شهادت‌طلبی در این پیروزی، افزود: با عرق ملی خاصی به صحنه رقابت های جهانی رفتیم. به خاطر شهدامون رفتیم، به خاطر شهدای میناب رفتیم. تمام غیرتمون رو برای پرچممون و خون آن عزیزان زدیم. تمام زورمان را گذاشتیم.

محمدی تنها ادامه داد: مدالم را تقدیم به شهدای میناب کردم. واقعاً خیلی دردآور بود، زجرآور بود. آن صحنه‌ها را هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. ان‌شاءالله که لایق باشیم و این مدال‌ها هم برای خانواده‌شان و هم برای روح پاکشان تقدیم به آن عزیزان شود.»

قویترین وزنه بردار جوان جهان درباره مسابقات آینده، گفت: با برنامه‌ریزی‌هایی که فدراسیون داره و تمرکزی که روی بنده هست، ان‌شاءالله بتونم بروم مسابقات ۲۰۲۸ لس‌آنجلس و برای آن رویداد بزرگ آماده شوم. هدف، هدف بزرگی است. به اینها بسنده نمی‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان نیز گفت: افتخاری که حمیدرضا محمدی تنها برای ایران اسلامی به دست آورده، ارزشی فراتر از هر ثروت مادی دارد و موجب غرور و سربلندی مردم کشور شده است.

اسلام محمدی‌پور اظهار کرد: شرایط امروز منطقه و اهمیت موفقیت‌های ورزشی در روزهایی که کشور در عرصه‌های مختلف درگیر رقابت‌ها و فشارهای بین‌المللی است، درخشش قهرمانان ایرانی در میادین جهانی پیام اقتدار، توانمندی و امید را به دنیا مخابره می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان همچنین به اقدام این قهرمان در بوسیدن پرچم جمهوری اسلامی ایران و ادای احترام نظامی در صحنه رقابت‌ها اشاره کرد و گفت: این حرکت ارزشمند نشان‌دهنده غیرت، تعصب و عشق قهرمانان ایرانی به کشور است و چنین رفتارهایی قهرمانان را به الگوهایی ماندگار برای نسل جوان تبدیل می‌کند.

محمدی‌پور با قدردانی از خانواده این قهرمان، مربیان و مسئولان هیئت وزنه‌برداری استان و شهرستان خدابنده تأکید کرد: موفقیت‌های ورزشی حاصل تلاش و همراهی خانواده‌ها، مربیان و مجموعه ورزش استان است و باید قدردان زحمات همه افرادی باشیم که در مسیر پرورش قهرمانان نقش دارند.

حمیدرضا محمدی تنها، در جریان مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جوانان جهان که در کشور مصر برگزار شد، با ثبت رکوردهای ۱۸۰ کیلوگرم در تک‌ضرب، ۲۲۱ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۴۰۱ کیلوگرم موفق شد برای دومین سال متوالی، سه مدال ارزشمند طلای قهرمانی جهان به ارمغان بیاورد. او با این عملکرد بی‌نظیر، موفق به ارتقای رکورد تک‌ضرب جهان در رده جوانان شد.