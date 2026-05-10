مهار حریق گسترده منزل مسکونی در خیابان ارغوان مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سر آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: ساعت ۱۷:۴۰ امروز، حریق گستردهای در طبقه دوم یک ساختمان دو طبقه مسکونی در خیابان ارغوان مشهد رخ داد که با حضور به موقع آتشنشانان سه ایستگاه، عملیات مهار آتش آغاز شد.
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد گفت: تمام لوازم منزل در این حادثه دچار سوختگی ۱۰۰ درصدی شد، اما با حضور سریع نیروهای آتشنشانی از سرایت آتش به واحدمجاور جلوگیری به عمل آمد.
وی افزود: ایستگاههای ۴۷، ۲۳ و ۴۰ بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.
باخدا خاطرنشان کرد: خوشبختانه سایر ساکنان بدون آسیب دیدگی از ساختمان خارج شدند و تنها صاحبخانه دچار مصدومیت گردید که توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد گفت: علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.
