انفجار مهیب منزل ویلایی در مشهد ۴ مصدوم برجا گذاشت

سرآتشیار وحید باخدا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۷:۲۱ امروز (پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) گزارش انفجار یک منزل ویلایی یک‌طبقه واقع در خیابان قاسمی ۲۷(محله سیدی) به تلفن ۱۲۵ اعلام شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: با توجه به ماهیت خطرناک حادثه و احتمال ریزش آوار یا گسترش حریق، بلافاصله تیم نجات تخصصی ایستگاه ۹ شهدا به همراه تجهیزات و خودروهای اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به جزئیات عملیات تصریح کرد: آتش‌نشانان در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شده و مشاهده کردند بر اثر شدت انفجار، بخش‌هایی از منزل ویلایی تخریب شده است. بررسی‌های اولیه نشان داد که منزل مسکونی خالی از لوازم بوده و به نظر می‌رسد کسی در آن سکونت نداشته است.

باخدا خاطرنشان کرد: متأسفانه این حادثه ۴ مصدوم در پی داشت. مصدومان شامل یک آقای ۵۵ ساله، یک پسر ۱۵ ساله و دو دختر ۴ و ۱۲ ساله هستند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: آتش‌نشانان ضمن ایمن‌سازی کامل محل و قطع انشعابات برق و گاز، مصدومان را پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای مداوا و معاینات تکمیلی تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ حاضر در محل دادند.