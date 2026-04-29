انفجار یک منزل مسکونی در مشهد؛ جوان ۳۰ ساله دچار سوختگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم محسن اسدی اظهار کرد: گزارش انفجار یک منزل مسکونی واقع در توس ۱۳۳ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: با توجه به ماهیت خطرناک حادثه و احتمال ریزش آوار و گسترش حریق، بلافاصله تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۵۰ و ۳۶ به همراه تجهیزات کامل امداد و نجات به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه تصریح کرد: آتش‌نشانان در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شده و مشاهده کردند که بر اثر نشت گاز انفجار شدیدی در طبقه دوم منزل مسکونی رخ داده است.

اسدی خاطرنشان کرد: در این حادثه یک جوان حدوداً ۳۰ ساله دچار مصدومیت و سوختگی شده بود که بلافاصله پس از اقدامات اولیه درمانی، برای مداوا و معاینات تکمیلی تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ حاضر در محل گردید.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی کامل ساختمان، قطع جریان برق و گاز از وقوع حوادث ثانویه پیشگیری کردند.

وی تاکید کرد: ضروری است شهروندان نسبت به بررسی دوره‌ای اتصالات و شیلنگ‌های گاز وسایل گرمایشی و پخت‌وپزاقدام کرده و از استاندارد بودن تجهیزات گازی خود اطمینان حاصل کنند.