۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

آتش‌سوزی در یک مجتمع تجاری مشهد؛ ۴ ایستگاه آتش‌نشانی در محل حاضر شدند

مشهد- مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد از اعزام تیم‌های عملیاتی به مجتمع تجاری در میدان ۱۷ شهریور خبر داد و گفت: در پی مشاهده دود در سقف یک مغازه، آتش‌نشانان از ۴ ایستگاه اعزام شدند.

سر آتشیار وحید باخدا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دقایقی پیش گزارش مشاهده دود در سقف یکی از مغازه‌های مجتمع تجاری واقع در میدان ۱۷ شهریور به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: با توجه به موقعیت حساس مجتمع و احتمال سرایت حریق، آتش‌نشانان از ایستگاه‌های ۲۴، ۲، ۲۰ و ۴ به همراه تجهیزات کامل اطفا و تنفسی بلافاصله به محل اعزام شده‌اند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر تیم‌های عملیاتی در محل حضور دارند و مشغول بررسی دقیق برای یافتن منشأ دود و کانون اصلی حریق هستند.

باخدا گفت: اخبار تکمیلی متعاقباً از طریق روابط عمومی سازمان اعلام خواهد شد.

