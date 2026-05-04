سر آتشیار وحید باخدا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دقایقی پیش گزارش مشاهده دود در سقف یکی از مغازههای مجتمع تجاری واقع در میدان ۱۷ شهریور به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.
وی افزود: با توجه به موقعیت حساس مجتمع و احتمال سرایت حریق، آتشنشانان از ایستگاههای ۲۴، ۲، ۲۰ و ۴ به همراه تجهیزات کامل اطفا و تنفسی بلافاصله به محل اعزام شدهاند.
مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی مشهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر تیمهای عملیاتی در محل حضور دارند و مشغول بررسی دقیق برای یافتن منشأ دود و کانون اصلی حریق هستند.
باخدا گفت: اخبار تکمیلی متعاقباً از طریق روابط عمومی سازمان اعلام خواهد شد.
