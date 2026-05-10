به گزارش خبرگزاری مهر، «برندن بویل» نماینده کنگره آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با «ام اس ان بی سی» در سخنانی سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورش را به باد انتقاد گرفت و اعلام کرد که رؤسای‌ جمهور گذشته کشورش دست‌ کم سعی می‌ کردند با مردم آمریکا همدلی کرده و به مشکلات آن‌ ها رسیدگی کنند؛ اما ترامپ اصلا به مردم و مشکلات شان اهمیت نمی دهد.

نماینده کنگره آمریکا سپس افزود: ترامپ به‌ جای رسیدگی به مشکلات مردم، ترجیح می‌ دهد به سالن مجلل رقص خود افتخار کند. او مسئله کاهش قدرت خرید و هزینه‌ های زندگی مردم را یک دروغ می‌ خواند.