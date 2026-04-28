به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله‌هایی که توسط دو نویسنده آمریکایی به رشته تحریر درآمد، به بررسی سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص اعلام جنگ علیه ایران و نحوه مدیریت دولت آمریکا پرداخته و نوشت که این تصمیمات ، آمریکا را به سمت از بین بردن نظم جهانی موجود سوق داده است، نظمی که خود این کشور پس از جنگ جهانی دوم در شکل‌گیری آن نقش داشته است.

این مقاله‌ها که به قلم «نیکولا کریستوف» و «جمال بوی» در دو ستون مجزای این روزنامه نوشته شده است، تاکید کرده‌اند که آمریکا به سمت تبدیل شدن به یک دولت طاغوتی پیش می‌رود.

کریستوف در مقاله خود بر پیامدهای حقوقی و انسانی این جنگ تاکید کرده و بوی نیز بر ماهیت فرماندهی و مدیریت دولت آمریکا و فسادهای موجود در آن متمرکز شده و این موضوع را بررسی کرده که آیا تصمیمات ترامپ بر اساس یک استراتژی برنامه ریزی شده و دقیق است یا اینکه واکنش هایی کوتاه مدت و احساسی است؟

کریستوف در مقاله خود تاکید کرد که حملات آمریکا به ایران به معنی عقب نشینی این کشور از مبانی بود که واشنگتن ادعا داشت طی چندین دهه در قوانین مربوط به جنگ آنها را نهادینه ساخته است. این قوانین شامل حمایت از شهروندان و غیر نظامیان و حفظ زیرساخت های غیر نظامی و معیشتی در طول جنگ است.

وی با اشاره به حمله آمریکا به یک مدرسه دخترانه در ایران که به شهادت ۱۷۵ دانش آموز منجر شد، تصریح کرد که جامعه جهانی بعد از جنگ جهانی دوم تلاش کرد وحشی گری صنعتی از طریق جنگ ها را با استفاده از پروتکل های الحاقی به توافقنامه های ژنو مهار کند و حمله به زیرساخت های غیر نظامی از جمله زیرساخت های مربوط به تصفیه آب را ممنوع اعلام کند.

نیویورک تایمز می افزاید که این مبانی، البته با حمله به غیر نظامیان در درگیری های متعدد سالهای اخیر از جمله در جنگ اوکراین و غزه و سودان کم رنگ تر شده است.

کریستوف با اشاره به مبانی غیر قانونی حمله آمریکا به ایران نوشت که ترامپ برای انجام این حمله از سازمان ملل متحد مجوز نگرفته بود و این حمله یک دفاع فوری از خود به حساب نمی آمد.

این گزارش می‌افزاید که حمله به مدرسه دخترانه میناب و کشته شدن ۱۷۵ دانش آموز نیز تردیدها در خصوص وقوع جنایت های جنگی در این درگیری ها را افزایش داده است، بویژه اینکه آمریکایی ها ادعا کرده اند که این حمله را بر اساس اطلاعات قدیمی و به صورت غیر دقیق انجام داده اند.

نیویورک تایمز می افزاید که گزارش های دیگر از وقوع حملات متعدد به زیرساخت های غیر نظامی از جمله ایستگاه آب شیرین کن در مناطق مختلف و وقوع خسارت های گسترده در منازل و مدارس و بیمارستان ها حکایت داشت.

کریستوف تاکید کرد که گفتمان سیاسی دولت ترامپ نگرانی ها در این خصوص را افزایش داده است. وی در جایی تاکید می کند که حملات را طوری انجام خواهد داد که ایرانی ها یا هیچ طرف دیگری نتوانند آنها را جبران کنند.

تحلیلگران مسایل بین الملل اعتقاد دارند که حمله به زیرساخت های غیر نظامی انتقادات گسترده ای را به دنبال داشته است. رهبران اروپایی این حملات را متهورانه و ناقض قوانین بین المللی می دانند و تحلیلگران مسایل بین الملل نیز معتقدند که این جنگ احتمالا اهداف سیاسی خود را محقق نخواهد کرد، چرا که نه تنها قادر به براندازی حاکمیت در ایران نیست، بلکه احتمالا باعث تقویت آن می شود.

«جمال بوی» حمله آمریکا به ایران را از منظری متفاوت مورد بررسی قرار داده و این سوال را مطرح می کند که آیا رفتارها و تصمیمات ترامپ بر اساس یک طرح راهبردی بلند مدت تدوین می شود یا در نتیجه یک هرج و مرج سیاسی شکل می گیرد. وی در پاسخ به این سوال تاکید کرد که هیچ رویکرد روشمندی در این دیوانگی ها وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه ترامپ به دنبال تحقق پیروزی های سریع است و عواقب اقدامات خود را در نظر نمی گیرد، افزود که ترامپ تصور می کرد که این جنگ می تواند به سرعت به تغییر حاکمیت در ایران بینجامد.

بوی با اشاره به ایکه هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد ترامپ قادر به تفکر بلند مدت باشد، تاکید کرد که مشکل در اینجاست که نحوه مدیریت کاخ سفید اشتباه است و رئیس جمهور در کاخ سفید با مشاورانی دوره شده که تنها انگیزه آنها راضی نگه داشتن ترامپ است. آنها نمی خواهند تصمیمات او را به چالش بکشانند یا اینکه اطلاعات درستی که ممکن است بر خلاف تصورات رئیس جمهور باشد، به او منتقل کنند.

وی تصریح کرد که ترامپ ترجیح می دهد رفتارهای خود را بر اساس حدس و گمان تنظیم کند و بیشتر بر اساس غرایز خود رفتار کند تا بر اساس عقلانیتش.

بوی به فرهنگ چاپلوسی در کاخ سفید اشاره کرده و نوشت که مسئولان کاخ سفید تلاش می کنند در ستایش رئیس جمهور زیاده روی می کنند که این موضوع تاثیر منفی در مدیریت بحران های بزرگ از جمله جنگ ها دارد.

نویسنده تصریح کرد که موضوع این نیست که ترامپ یک طرح محرمانه در پس پرده تصمیمات خود دارد، بلکه مشکل این است که وی هیچ طرحی ندارد. وی افزود: هیچ ساختار و روشی در این اقدامات جنون آمیز وجود ندارد، چرا که رئیس جمهور فردی با درجه چهارم عقلانیت و درجه بالایی از اقدامات مزاجی است که به گونه ای با حوادث تعامل می کند که گویا در یک برنامه تلویزیونی قرار دارد و خودش نیز سوپر استار سینما است.

وی در پایان این مقاله تصریح کرد که تصمیمات رئیس جمهور چیزی جز «شوی سیاسی» نیست و این رفتارها عواقب بسیار خطرناکی بر دنیا دارد. ترامپ در حال حاضر تصمیمات متهورانه خود را اتخاذ کرده است و ما باید با نتایج این تصمیمات مواجه شویم.

کریستوف نیز در پایان مقاله خود نوشت که همه بشریت از نتایج جنگ افروزی آمریکا علیه ایران خسارت خواهند دید.

الجزیره در پایان این مطلب نوشت که هر دو مقاله نیویورک تایمز بر این نکته متفق القول هستند که تصمیمات کنونی دولت آمریکا نه تنها بر روند جنگ تاثیر گذار است، بلکه وجهه آمریکا و نظم جهانی کنونی را نیز زیر سوال می برد.