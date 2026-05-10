داوود رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری در حوزه پیادهروسازی اظهار کرد: از سال گذشته شهرداری هفشجان اجرای پروژههای سنگفرش در معابر مختلف شهر را آغاز کرده و بخش قابل توجهی از این طرحها به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: بلوار شهدا، خیابانهای نهضت، ولیعصر، مدرس، نواب شرقی، نواب غربی، کاشانی و شهدا از جمله معابری هستند که در سال گذشته به طور کامل سنگفرش شدهاند.
رشیدی بیان داشت: مجموع متراژ اجرای این پروژه در سال گذشته حدود ۱۳ هزار متر بوده و با توجه به تجربه موفق آن، برنامهریزی برای سال جاری اجرای ۲۵ هزار متر سنگفرش جدید در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
شهردار هفشجان با تأکید بر اهمیت این پروژهها گفت: هدف از اجرای سنگفرش پیادهروها، تسهیل در عبور و مرور عابران، ارتقای ایمنی شهری و بهبود سیما و منظر عمومی شهر است.
وی ادامه داد: اجرای این طرحها علاوه بر جنبه عمرانی، نقش مهمی در افزایش رضایت شهروندان و ایجاد محیطی مناسبتر برای تردد روزانه دارد.
رشیدی عنوان کرد: در همین راستا، شهرداری هفشجان تلاش دارد با اولویتبندی معابر پرتردد و مناطق مرکزی شهر، اجرای پروژههای سنگفرش را به شکل هدفمند پیش ببرد.
به گفته شهردار هفشجان، استفاده از مصالح مناسب و استاندارد در اجرای این طرحها مورد توجه ویژه قرار گرفته تا ماندگاری و کیفیت پروژهها در بلندمدت تضمین شود.
رشیدی در پایان تأکید کرد: توسعه و بهسازی معابر شهری از برنامههای اصلی مدیریت شهری است و این روند با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.
