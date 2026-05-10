اجرای پویش «هر خانواده ایرانی، یک وعده ماهی» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی سازمان شیلات ایران و با هدف ارتقای سلامت عمومی، طرح عرضه مستقیم آبزیان با تخفیف ویژه در اداره‌کل شیلات لرستان کلید خورد.

روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، همزمان با پویش ملی «هر خانواده ایرانی، یک وعده ماهی»، این اداره‌کل با همکاری مدیر اتحادیه ماهیان سردابی استان، اقدام به عرضه ماهی تازه با قیمت ۲۵ درصد کمتر از نرخ مصوب بازار کرد.

این طرح که با استقبال کارکنان مواجه شد، با هدف حذف واسطه‌ها، حمایت مستقیم از آبزی‌پروران بومی و تسهیل دسترسی خانوارها به پروتئین سفید و باکیفیت اجرا شده است.

ارتقای سرانه مصرف ماهی؛ اولویت اصلی شیلات لرستان

اداره‌کل شیلات لرستان به عنوان متولی حوزه تولید، ارتقای سرانه مصرف ماهی در سبد غذایی شهروندان را یکی از اولویت‌های اصلی خود در سال جاری قرار داده است.

مصرف آبزیان نقش مهمی در تأمین پروتئین سالم و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد.

بنا بر اعلام گروه توسعه آبزی‌پروری استان، این اقدام تنها محدود به این اداره‌کل نخواهد بود و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، رایزنی جهت اجرای این پویش و برپایی ایستگاه‌های عرضه مستقیم در سایر دستگاه‌های اجرایی استان نیز در دستور کار قرار دارد تا فرهنگ مصرف آبزیان در سطح گسترده‌تری نهادینه شود.