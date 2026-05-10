باند بزرگ تولید مشروبات الکلی در خوی منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار مصطفی آقائی در این زمینه افزود: سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه پس از اقدامات اطلاعاتی گسترده، موفق به شناسایی و انهدام یک کارگاه تولید و توزیع مشروبات الکلی در یکی از مناطق خوی شدند.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات با هماهنگی کامل مراجع قضایی و در پی رصد اطلاعاتی دقیق به مرحله اجرا درآمد و طی آن، مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی دست‌ساز، تجهیزات تولید و اقلام مرتبط کشف و ضبط گردید.

فرمانده سپاه خوی با بیان اینکه در این راستا چند نفر از عاملان اصلی این فعالیت غیرقانونی دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند، بر عزم جدی سپاه بر برخورد قاطع با فعالیت‌های مجرمانه و آسیب‌زا در جامعه تأکید کرد.

سرتیپ دوم پاسدار آقائی خاطرنشان کرد: اطلاعات سپاه با هرگونه فعالیت سازمان‌یافته که امنیت اجتماعی، سلامت عمومی و آرامش خانواده‌ها را به مخاطره اندازد، قاطعانه برخورد قانونی خواهد کرد.

وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا فعالیت غیرقانونی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۴ اطلاعات سپاه در اسرع وقت اطلاع دهند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.