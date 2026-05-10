نمایش مصرف مواد و الکل در آثار نمایشی؛ آسیب اجتماعی یا بازتاب واقعیت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر صابری زفرقندی، مدیر گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با انتقاد از نمایش مصرف دخانیات و مواد مخدر در آثار شبکه نمایش خانگی اظهار کرد: درباره تأثیر هنر، به‌ویژه فیلم و سریال، دو دیدگاه مهم و قابل تأمل وجود دارد.

مدیر گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران در تشریح دیدگاه نخست گفت: بر اساس این نگاه، وظیفه سینما بازتاب و انعکاس معضلات اجتماعی برای آگاهی‌بخشی به جامعه است تا از این طریق بتوان به راه‌حل‌هایی برای مشکلات دست یافت. در این رویکرد، ظاهراً محدودیتی برای نمایش آنچه به‌عنوان آسیب‌ها، ناهنجاری‌ها یا رفتارهای خارج از عرف شناخته می‌شود، در نظر گرفته نمی‌شود.

وی در ادامه به دیدگاه دوم اشاره کرد و افزود: در مقابل، این دیدگاه بر نقش بی‌بدیل و انکارناپذیر رسانه و آثار نمایشی در الگوسازی برای عموم مردم تأکید دارد. بر اساس این رویکرد، صرف بازنمایی معضلات اجتماعی نه‌تنها کمکی به حل آن‌ها نمی‌کند، بلکه می‌تواند به الگویی برای جامعه، به‌ویژه نسل جوان، تبدیل شود.

این روان‌پزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان معتقدند که الگوپذیری جمعی، مسیری ساده برای قبح‌زدایی از ناهنجاری‌ها در سطح جامعه است.

صابری زفرقندی ادامه داد: منتقدان پرداخت بی‌ضابطه به آسیب‌های اجتماعی بر این باورند که اگر متولیان فرهنگی، به‌ویژه کارگردانان، در تولید آثار خود به خطوط قرمز فرهنگی و اعتقادی جامعه توجه نکنند، ناخواسته به ابزاری برای ترویج همان ناهنجاری‌هایی تبدیل می‌شوند که خود منتقد آن هستند.

وی خاطرنشان کرد: نمایش مصرف الکل، سیگار و مواد مخدر نیز از این قاعده مستثنا نیست و در صورتی که با رویکردی انتقادی همراه نباشد، به‌سرعت موجب ترویج این رفتارها خواهد شد. دلیل این امر روشن است؛ چراکه با از بین رفتن قبح اجتماعی و تقویت الگوپذیری، این رفتارهای ناهنجار به‌تدریج جایگزین هنجارهای پذیرفته‌شده در جامعه می‌شوند.

مدیر گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران تأکید کرد: با توجه به سال‌ها فعالیت علمی و اجرایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و سلامت روان، به‌طور جدی نسبت به این روند ابراز نگرانی می‌کنم و معتقدم فضای سینما و آثار نمایشی باید از ترویج ناهنجاری‌هایی همچون مصرف مواد مخدر و الکل، خشونت، پرخاشگری، قانون‌گریزی، بی‌احترامی به سنت‌های پسندیده و ارزش‌های فرهنگی و مذهبی، و نیز بی‌بندوباری در روابط بین‌فردی، مصون بماند.

وی افزود: بدیهی است که تهیه‌کنندگان و کارگردانان برای ورود به موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی از نظرات کارشناسان بهره می‌گیرند. در صورتی که بر اساس اجماع علمی، نمایش برخی ناهنجاری‌ها ضروری تشخیص داده شود، باید این بازنمایی با رویکردی انتقادی و همراه با نمایش پیامدها و آسیب‌های آن باشد تا هنر بتواند به‌صورت هوشمندانه در خدمت ارتقای سلامت روان جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی قرار گیرد.

صابری زفرقندی در پایان اظهار داشت: شواهد علمی متعددی در دسترس است که نشان می‌دهد محدودیت و حتی ممنوعیت نمایش مصرف دخانیات و مواد مخدر در فیلم‌ها، فواید قطعی و قابل توجهی دارد؛ فوایدی که در مقایسه با منافع احتمالی ناشی از عدم اعمال این محدودیت‌ها، به‌مراتب قابل اتکاتر و غیرقابل انکار است.