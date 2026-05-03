۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

میهمانی نوجوانان در خاوران به قتل یک جوان ختم شد

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در جریان یک میهمانی مجردی در منطقه خاوران، اختلاف لفظی میان دو نوجوان منجر به کشته شدن سعید ۱۸ ساله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه، شش نوجوان برای برپایی یک میهمانی مجردی به منزل یکی از دوستان خود در منطقه خاوران مراجعه می کنند .

متاسفانه در جریان میهمانی، مشروبات الکلی مصرف و در پی یک اختلاف لفظی، یکی از افراد حاضر در میهمانی به نام مسعود ( ۱۸ ساله ) ، که در حالت مستی قرار داشت، با چاقو چندین ضربه به مقتول سعید(۱۸ ساله ) وارد می‌کند که منجر به فوت وی شده و خود نیز بلافاصله از محل متواری می‌شود .

با اقدامات سریع کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و به ارتکاب قتل در حالت مستی و با انگیزه درگیری لفظی اعتراف کرد.

متهم در اعترافات خود عنوان داشت که در میهمانی و در حین مصرف مشروبات، یکی از بچه ها به من اشاره کرد که مقتول در لیوان من قرص انداخته و همین موضوع باعث درگیری من با سعید شد . به داخل آشپزخانه رفته و چاقویی برداشتم و به سمت سعید حمله ور شدم و پس از زدن ضربات چاقو به سعید، به سرعت از خانه خارج و فرار کردم .

متهم هم‌اکنون تحت بازداشت موقت قرار دارد و پرونده جهت تکمیل سیر مراحل قانونی در اختیار شعبه هشتم بازپرس دادسرای امور جنایی تهران است.

    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      اینگونه اخبار..باید در سیما و رسانه های داخلی باز نشر شود.‌‌.تا مایه عبرت خانواده شود

