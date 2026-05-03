میهمانی نوجوانان در خاوران به قتل یک جوان ختم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه، شش نوجوان برای برپایی یک میهمانی مجردی به منزل یکی از دوستان خود در منطقه خاوران مراجعه می کنند .

متاسفانه در جریان میهمانی، مشروبات الکلی مصرف و در پی یک اختلاف لفظی، یکی از افراد حاضر در میهمانی به نام مسعود ( ۱۸ ساله ) ، که در حالت مستی قرار داشت، با چاقو چندین ضربه به مقتول سعید(۱۸ ساله ) وارد می‌کند که منجر به فوت وی شده و خود نیز بلافاصله از محل متواری می‌شود .

با اقدامات سریع کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و به ارتکاب قتل در حالت مستی و با انگیزه درگیری لفظی اعتراف کرد.

متهم در اعترافات خود عنوان داشت که در میهمانی و در حین مصرف مشروبات، یکی از بچه ها به من اشاره کرد که مقتول در لیوان من قرص انداخته و همین موضوع باعث درگیری من با سعید شد . به داخل آشپزخانه رفته و چاقویی برداشتم و به سمت سعید حمله ور شدم و پس از زدن ضربات چاقو به سعید، به سرعت از خانه خارج و فرار کردم .

متهم هم‌اکنون تحت بازداشت موقت قرار دارد و پرونده جهت تکمیل سیر مراحل قانونی در اختیار شعبه هشتم بازپرس دادسرای امور جنایی تهران است.