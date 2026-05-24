۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

فرماندار تنگستان: روابط‌عمومی‌ها در خط مقدم جهاد تبیین هستند

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: روابط‌عمومی‌ها در خط مقدم جهاد تبیین و مقابله با جنگ روایت‌ها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح یکشنبه در نشست تقدیر و تجلیل از فعالان عرصه اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی شهرستان تنگستان ، ضمن گرامی‌داشت این روز، از روابط‌عمومی‌ها به‌عنوان قلب تپنده و نبضِ پویای دستگاه‌های اجرایی یاد کرد.

فرماندار تنگستان ضمن شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌ها و پیشنهادات مدیران روابط‌عمومی، تصریح کرد: روابط‌عمومی تنها یک بخش اداری نیست، بلکه حلقه اتصال حیاتی میان مردم و بدنه سازمان است و انتظاری که از شما عزیزان دارم، ایفای نقش زبان سازمان است؛ باید چنان هنرمندانه عمل کنید که تصویر ذهنی مردم از سازمان، تصویر یک نهاد تلاشگر، خستگی‌ناپذیر و پیگیر مطالبات به‌حق آن‌ها باشد.

سلیمانی افزود: شما باید صدای مردم را به درون سازمان ببرید و دغدغه‌های آنان را به مدیران منتقل کنید؛ در عین حال، عملکرد ملموس و تلاش‌های شبانه‌روزی سازمان را به دست مردم برسانید و این چرخه، تنها راه تقویت اعتماد عمومی و تزریق امید به جامعه است.

فرماندار تنگستان با اشاره به حساسیت شرایط کنونی و تلاش دشمن برای ناامیدی جامعه از طریق عملیات‌های رسانه‌ای، خاطرنشان کرد: در جنگ نرم و نبرد روایت‌ها، شما روابط‌عمومی‌ها در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارید و نقش هوشمندانه شما در مقاطع حساس، به‌ویژه در جنگ اخیر رمضان، در روایت‌گری دقیق و مقابله با موج سیاه نمایی‌ها، بسیار برجسته و قابل ستایش بود، شما نشان دادید که با اطلاع‌رسانی به‌موقع و مسئولانه، می‌توانید در کنار مردم، سد محکمی در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دشمن بسازید.

وی با ابراز امیدواری نسبت به ارتقای جایگاه روابط‌عمومی‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان، از تداوم این جلسات برای هم‌افزایی بیشتر و رفع موانع موجود خبر داد.

این نشست با اهدای لوح تقدیر از سوی فرماندار تنگستان به مسئولان روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی شهرستان به پاس تلاش‌های صادقانه و اثرگذارشان در تبیین خدمات و تقویت پایداری اجتماعی به پایان رسید.

