  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۳۴

فرماندار هشترود خبر داد:

حمایت از سازمان‌های مردم نهاد در هشترود

حمایت از سازمان‌های مردم نهاد در هشترود

هشترود- فرماندار هشترود از حمایت سازمان‌های مردم نهاد در این شهرستان خبر داد و گفت: برای رسیدن به توسعه پایدار در شهرستان نیازمند ارتقای سرمایه اجتماعی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان صبح امروز شنبه در جمع سازمان‌های مردم نهاد هشترود با اشاره به نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه شهرستان هشترود گفت: تا زمانی که هم‌افزایی سرمایه انسانی صورت نگیرد کشورها از توانایی لازم برای حل و فصل مشکلات جامعه، مطالبات و نیاز مردم برخوردار نخواهند بود.

فرماندار هشترود با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین شاخص توسعه پایدار در کشورها سرمایه اجتماعی آن‌ها است، گفت: از جمله مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی می‌توان به اعتماد، مشارکت، انسجام و همبستگی اجتماعی اشاره کرد که به میزانی که این مولفه‌ها (اعتماد، مشارکت و همبستگی) در کشورها بالا باشند آن کشور از سرمایه اجتماعی بالا برخوردار شده و در ریل توسعه پایدار قرار خواهد گرفت.

وی با ابراز تأسف از کاهش سرمایه اجتماعی کشور طی سال‌های اخیر اظهار داشت: متأسفانه آمارها نشان می‌دهد که میزان سرمایه اجتماعی در شهرستان از میانگین کشوری هم پائین‌تر بوده است است و به منظور ایجاد رشد، پیشرفت و توسعه پایدار در منطقه هیچ راهی جز افزایش سرمایه اجتماعی نداریم.

امینیان در ادامه خاطر نشان کرد: امروزه فعالیت در سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد از جمله مهم‌ترین عوامل در میزان افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی کشورها تلقی می‌شود چراکه در سازمان‌های مردم نهاد و NGO ها که در حوزه اجتماعی و فرهنگی فعالیت می‌کنند افراد نه بر اساس انتفاع شخصی که بر اساس دغدغه و علاقه‌مندی که به مسائل عمومی جامعه دارند فعالیت می‌کنند.

وی گفت: این سازمان‌ها غیر وابسته به دولت هستند و به عنوان پلی بین نهاد حاکمیت و مردم تحت عنوان جامعه مدنی وظیفه انتقال خواست‌های مردم به حاکمیت و بلعکس را بر عهده دارند وی یادآور شد علاقه‌مندی، دغدغه مندی، غیرانتفاعی و غیردولتی بودن سمن‌ها و انجام کارها به صورت گروهی و با مشارکت جمعی از جمله ویژگی‌های سمن‌ها است که می‌تواند سرمایه انسانی افراد را به سرمایه اجتماعی تبدیل کرده و با مشارکت افراد در سه مرحله تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در امور مختلف جامعه و کشور سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) یاریگر دستگاه‌های حاکمیتی می‌شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در شهرستان به شدت نیازمند کار جمعی هستیم گفت: همکاری جمعی و داشتن دغدغه‌های مشترک، هماهنگی و همیاری و مشارکت در حوزه‌های مختلف گره از مشکلات جامعه ما را خواهد گشود.

کد مطلب 4619408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه