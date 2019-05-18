به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان صبح امروز شنبه در جمع سازمانهای مردم نهاد هشترود با اشاره به نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه شهرستان هشترود گفت: تا زمانی که همافزایی سرمایه انسانی صورت نگیرد کشورها از توانایی لازم برای حل و فصل مشکلات جامعه، مطالبات و نیاز مردم برخوردار نخواهند بود.
فرماندار هشترود با تاکید بر اینکه اصلیترین شاخص توسعه پایدار در کشورها سرمایه اجتماعی آنها است، گفت: از جمله مؤلفههای سرمایه اجتماعی میتوان به اعتماد، مشارکت، انسجام و همبستگی اجتماعی اشاره کرد که به میزانی که این مولفهها (اعتماد، مشارکت و همبستگی) در کشورها بالا باشند آن کشور از سرمایه اجتماعی بالا برخوردار شده و در ریل توسعه پایدار قرار خواهد گرفت.
وی با ابراز تأسف از کاهش سرمایه اجتماعی کشور طی سالهای اخیر اظهار داشت: متأسفانه آمارها نشان میدهد که میزان سرمایه اجتماعی در شهرستان از میانگین کشوری هم پائینتر بوده است است و به منظور ایجاد رشد، پیشرفت و توسعه پایدار در منطقه هیچ راهی جز افزایش سرمایه اجتماعی نداریم.
امینیان در ادامه خاطر نشان کرد: امروزه فعالیت در سمنها و سازمانهای مردم نهاد از جمله مهمترین عوامل در میزان افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی کشورها تلقی میشود چراکه در سازمانهای مردم نهاد و NGO ها که در حوزه اجتماعی و فرهنگی فعالیت میکنند افراد نه بر اساس انتفاع شخصی که بر اساس دغدغه و علاقهمندی که به مسائل عمومی جامعه دارند فعالیت میکنند.
وی گفت: این سازمانها غیر وابسته به دولت هستند و به عنوان پلی بین نهاد حاکمیت و مردم تحت عنوان جامعه مدنی وظیفه انتقال خواستهای مردم به حاکمیت و بلعکس را بر عهده دارند وی یادآور شد علاقهمندی، دغدغه مندی، غیرانتفاعی و غیردولتی بودن سمنها و انجام کارها به صورت گروهی و با مشارکت جمعی از جمله ویژگیهای سمنها است که میتواند سرمایه انسانی افراد را به سرمایه اجتماعی تبدیل کرده و با مشارکت افراد در سه مرحله تصمیمگیری، برنامهریزی، اجرا و نظارت در امور مختلف جامعه و کشور سمنها (سازمانهای مردم نهاد) یاریگر دستگاههای حاکمیتی میشوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در شهرستان به شدت نیازمند کار جمعی هستیم گفت: همکاری جمعی و داشتن دغدغههای مشترک، هماهنگی و همیاری و مشارکت در حوزههای مختلف گره از مشکلات جامعه ما را خواهد گشود.
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