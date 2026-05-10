تنگه هرمز برگ معامله نیست، دارایی راهبردی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جهان‌بین شامگاه یکشنبه در هفتادویکمین شب تجمع مردم یاسوج با اشاره به تحولات منطقه‌ای و شرایط کشور اظهار کرد: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و همین مقاومت موجب ناکامی دشمنان شده است.

وی با بیان اینکه دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند توان دفاعی و پدافندی جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرند، افزود: ملت ایران نه‌تنها دچار عقب‌نشینی نشد بلکه این تهدیدها به خشم و انسجام ملی تبدیل شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور با اشاره به نقش مردم در حفظ اقتدار کشور تصریح کرد: تا زمانی که مردم در صحنه حضور داشته باشند، هیچ قدرتی توان شکست ایران اسلامی را نخواهد داشت و این ملت از قدرت و عزت خود دفاع خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت توان بازدارندگی کشور گفت: امروز هر ایرانی باید نماد غیرت و دفاع از میهن باشد و در کنار نیروهای مسلح، از آرمان‌های انقلاب اسلامی حمایت کند.

جهانبین همچنین با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز عنوان کرد: تنگه هرمز قابل معامله نیست، بلکه یک برگ قدرت و دارایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و این ظرفیت می‌تواند در برابر فشارهای دشمنان، ابزار قدرت متقابل برای کشور باشد.

وی ادامه داد: کسانی که در شرایط حساس، زندگی و معیشت مردم را گروگان می‌گیرند باید مورد برخورد و مجازات قرار گیرند، چراکه اقتدار ملی لازمه حفظ امنیت و منافع کشور است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور درباره مذاکرات احتمالی نیز گفت: هرگونه توافق باید با حفظ عزت و منافع ملت ایران همراه باشد و نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که دشمن بتواند از آن برای اعمال فشارهای بیشتر استفاده کند.

وی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که دشمنان از مذاکره به‌عنوان ابزاری برای تحمیل خواسته‌های خود استفاده می‌کنند، از این‌رو حفظ اقتدار و هوشیاری در هرگونه تعامل سیاسی ضروری است.