۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

تنگه هرمز برگ معامله نیست، دارایی راهبردی ایران است

یاسوج-معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تنگه هرمز یک دارایی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه توافق نباید زمینه فشار بیشتر دشمنان علیه ملت ایران را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جهان‌بین شامگاه یکشنبه در هفتادویکمین شب تجمع مردم یاسوج با اشاره به تحولات منطقه‌ای و شرایط کشور اظهار کرد: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و همین مقاومت موجب ناکامی دشمنان شده است.

وی با بیان اینکه دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند توان دفاعی و پدافندی جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرند، افزود: ملت ایران نه‌تنها دچار عقب‌نشینی نشد بلکه این تهدیدها به خشم و انسجام ملی تبدیل شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور با اشاره به نقش مردم در حفظ اقتدار کشور تصریح کرد: تا زمانی که مردم در صحنه حضور داشته باشند، هیچ قدرتی توان شکست ایران اسلامی را نخواهد داشت و این ملت از قدرت و عزت خود دفاع خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت توان بازدارندگی کشور گفت: امروز هر ایرانی باید نماد غیرت و دفاع از میهن باشد و در کنار نیروهای مسلح، از آرمان‌های انقلاب اسلامی حمایت کند.

جهانبین همچنین با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز عنوان کرد: تنگه هرمز قابل معامله نیست، بلکه یک برگ قدرت و دارایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و این ظرفیت می‌تواند در برابر فشارهای دشمنان، ابزار قدرت متقابل برای کشور باشد.

وی ادامه داد: کسانی که در شرایط حساس، زندگی و معیشت مردم را گروگان می‌گیرند باید مورد برخورد و مجازات قرار گیرند، چراکه اقتدار ملی لازمه حفظ امنیت و منافع کشور است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور درباره مذاکرات احتمالی نیز گفت: هرگونه توافق باید با حفظ عزت و منافع ملت ایران همراه باشد و نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که دشمن بتواند از آن برای اعمال فشارهای بیشتر استفاده کند.

وی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که دشمنان از مذاکره به‌عنوان ابزاری برای تحمیل خواسته‌های خود استفاده می‌کنند، از این‌رو حفظ اقتدار و هوشیاری در هرگونه تعامل سیاسی ضروری است.

کد مطلب 6826060

