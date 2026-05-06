۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

سردار ابراهیم‌پور: حفظ خیابان اولویت امروز است

بیجار- مسئول ستاد قرارگاه جهاد تبیین کشور گفت: حفظ خیابان و مدیریت صحنه اجتماعی در شرایط فعلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عظیم ابراهیم‌پور، شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم شهر بیجار در اظهاراتی با اشاره به شرایط جاری کشور اظهار کرد: حفظ خیابان و مدیریت صحنه اجتماعی در شرایط فعلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با تأکید بر وضعیت جسمانی رهبر معظم انقلاب افزود: ایشان در سلامت کامل قرار دارند و تنها دچار جراحتی سطحی شده بودند و هم‌اکنون با اقتدار، در جایگاه فرماندهی، هدایت امور را بر عهده دارند.

ابراهیم‌پور تصریح کرد: رهبر انقلاب با بیش از ۳۷ سال تجربه در سطوح عالی تصمیم‌گیری، اشراف کامل بر مسائل کشور داشته و با شجاعت، مدیریت شرایط را پیش می‌برند.

مسئول ستاد قرارگاه جهاد تبیین کشور با اشاره به موضوعات راهبردی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران توان هسته‌ای خود را حفظ و تثبیت خواهد کرد و تمامی تحریم‌های اولیه و ثانویه و نیز قطعنامه‌های شورای حکام و سازمان ملل باید لغو شود.

وی ادامه داد: حاکمیت ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز یک اصل قطعی است و این موضوع باید به‌طور کامل تثبیت شود.

ابراهیم‌پور با بیان اینکه ارزیابی‌های بین‌المللی نیز مؤید موقعیت ایران است، اظهار داشت: بسیاری از کشورها به شکست آمریکا در این تقابل اذعان دارند و جمهوری اسلامی را پیروز این میدان می‌دانند.

وی افزود: پس از آتش‌بس، برخی رسانه‌های معتبر جهانی به تغییر موازنه قدرت اشاره کرده و از ایران به‌عنوان یکی از قدرت‌های برتر جهانی یاد کرده‌اند.

مسئول ستاد قرارگاه جهاد تبیین کشور با اشاره به شروط مطرح‌شده از سوی ایران گفت: این شروط نه برای پایان جنگ، بلکه برای پایان عملیات «وعده صادق ۴» تعریف شده‌اند و جمهوری اسلامی در چارچوب عملیات‌های خود، اهداف مشخص و نقطه پایان تعیین‌شده‌ای دارد.

وی تأکید کرد: تثبیت تنگه هرمز و تحقق شروط ده‌گانه، پایان این مرحله از عملیات خواهد بود و مراحل بعدی نیز در صورت لزوم ادامه خواهد یافت.

ابراهیم‌پور همچنین خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی انتقام خون شهدای خود را خواهد گرفت و دشمنان به‌خوبی دریافته‌اند که ایران در برابر فشارها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی در پایان گفت: تیم مذاکره‌کننده کشور با اقتدار عمل می‌کند و از مطالبات خود کوتاه نخواهد آمد و جمهوری اسلامی مصمم است دست دشمنان را از تنگه هرمز کوتاه کند.

