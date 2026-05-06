به گزارش خبرنگار مهر، سردار عظیم ابراهیم‌پور، شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم شهر بیجار در اظهاراتی با اشاره به شرایط جاری کشور اظهار کرد: حفظ خیابان و مدیریت صحنه اجتماعی در شرایط فعلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با تأکید بر وضعیت جسمانی رهبر معظم انقلاب افزود: ایشان در سلامت کامل قرار دارند و تنها دچار جراحتی سطحی شده بودند و هم‌اکنون با اقتدار، در جایگاه فرماندهی، هدایت امور را بر عهده دارند.

ابراهیم‌پور تصریح کرد: رهبر انقلاب با بیش از ۳۷ سال تجربه در سطوح عالی تصمیم‌گیری، اشراف کامل بر مسائل کشور داشته و با شجاعت، مدیریت شرایط را پیش می‌برند.

مسئول ستاد قرارگاه جهاد تبیین کشور با اشاره به موضوعات راهبردی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران توان هسته‌ای خود را حفظ و تثبیت خواهد کرد و تمامی تحریم‌های اولیه و ثانویه و نیز قطعنامه‌های شورای حکام و سازمان ملل باید لغو شود.

وی ادامه داد: حاکمیت ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز یک اصل قطعی است و این موضوع باید به‌طور کامل تثبیت شود.

ابراهیم‌پور با بیان اینکه ارزیابی‌های بین‌المللی نیز مؤید موقعیت ایران است، اظهار داشت: بسیاری از کشورها به شکست آمریکا در این تقابل اذعان دارند و جمهوری اسلامی را پیروز این میدان می‌دانند.

وی افزود: پس از آتش‌بس، برخی رسانه‌های معتبر جهانی به تغییر موازنه قدرت اشاره کرده و از ایران به‌عنوان یکی از قدرت‌های برتر جهانی یاد کرده‌اند.

مسئول ستاد قرارگاه جهاد تبیین کشور با اشاره به شروط مطرح‌شده از سوی ایران گفت: این شروط نه برای پایان جنگ، بلکه برای پایان عملیات «وعده صادق ۴» تعریف شده‌اند و جمهوری اسلامی در چارچوب عملیات‌های خود، اهداف مشخص و نقطه پایان تعیین‌شده‌ای دارد.

وی تأکید کرد: تثبیت تنگه هرمز و تحقق شروط ده‌گانه، پایان این مرحله از عملیات خواهد بود و مراحل بعدی نیز در صورت لزوم ادامه خواهد یافت.

ابراهیم‌پور همچنین خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی انتقام خون شهدای خود را خواهد گرفت و دشمنان به‌خوبی دریافته‌اند که ایران در برابر فشارها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی در پایان گفت: تیم مذاکره‌کننده کشور با اقتدار عمل می‌کند و از مطالبات خود کوتاه نخواهد آمد و جمهوری اسلامی مصمم است دست دشمنان را از تنگه هرمز کوتاه کند.