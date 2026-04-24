مشارکت ۳۰ میلیونی در پویش «جان فدا» پیام اقتدار ملی به جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به پویش سراسری «جان فداست» اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۰ میلیون نفر در این پویش شرکت کرده‌اند که این مسئله پیام روشنی برای جهان امروز دارد.

وی افزود: حضور گسترده مردم در این پویش نشان‌دهنده آن است که ملت ایران به‌طور کامل پشتوانه نظام جمهوری اسلامی، رزمندگان در میدان و مسئولان در مسیر احقاق حقوق ملت هستند و این حمایت محدود به گروه یا قشر خاصی نیست.

به گفته وی، این پویش مردمی پیام اقتدار و انسجام ملی را به دشمنان جمهوری اسلامی مخابره می‌کند و قطعاً این روند متوقف نخواهد شد و بر تعداد مشارکت‌کنندگان افزوده می‌شود.

امام جمعه گلپایگان گفت: عدم حضور هیئت ایرانی در دور دوم مذاکرات، اقدامی مقتدرانه و مبتنی بر حفظ عزت ملی بود، چرا که طرف آمریکایی خارج از چارچوب‌های اعلام‌شده، مطالبات زیاده‌خواهانه‌ای را مطرح کرده بود.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تحت فشار تهدیدها و فضاسازی‌های دشمنان قرار نگرفت و با یک برآورد منطقی و عقلانی، تصمیم به عدم حضور در مذاکرات گرفت تا منافع و عزت ملت حفظ شود.

حجت الاسلام کرامتی خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش کردند این تصمیم را ناشی از اختلاف داخلی جلوه دهند، اما مسئولان کشور با وحدت و انسجام، پیام روشنی به جهان مخابره کردند که در برابر دشمن، یکپارچه و استوار ایستاده‌اند.