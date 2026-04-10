اقتدار ایران در جنگ رمضان نتیجه ایمان مردم و هدایت رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت، در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل با اشاره به شخصیت امام خمینی (ره) افزود: شناخت زوایای زندگی آن رهبر الهی سال‌ها زمان می‌خواهد؛ مدیریتی داشت که هنوز آثار تدابیر او در کشور دیده می‌شود. بعد از شهادت ایشان، ملت اتحاد خود را حفظ کرد و سوگ را به حماسه بدل ساخت؛ این درسی بود که امام شهید به ملت ایران داد.

امام جمعه زابل با یاد شهدای بزرگی چون سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: ملت ایران از مکتب آن رهبر شهید، درس صبر و استقامت گرفت؛ همان روحیه‌ای که باعث شد کشور از هر بحرانی سرافراز بیرون آید.

وی افزود: پس از شهادت رئیس‌جمهور شهید نیز رهبر انقلاب با صلابت فرمودند کار ادامه دارد، و این پیام آرامش و اطمینان را در جامعه تثبیت کرد.

خطیب جمعه زابل با اشاره به جنگ اخیر گفت: فرماندهان و دانشمندان ما به شهادت رسیدند، اما مدیریت هوشمندانه رهبر انقلاب سبب شد بلافاصله جانشینان آنان تعیین و مسیر کشور بدون وقفه ادامه یابد. تدبیر ایشان پیش از هر حادثه اتخاذ شده بود و امروز آثار آن را در همبستگی عمومی ملت مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: همان‌گونه که امام شهید وعده داد، خداوند این ملت را پس از هر حادثه مبعوث کرده است؛ حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و اجتماعات، تجلی همین بعثت خون شهیدان است که استکبار جهانی را به زانو درآورده است.

شکست اهداف دشمن؛ از تسلیم بی‌قیدوشرط تا پذیرش شروط ایران

ایشان با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور آمریکا گفت: او در نخستین روزهای جنگ از تسلیم بی‌قیدوشرط ایران سخن گفت، اما پس از مشاهده ایستادگی ملت و تلفات سنگین، مجبور به پذیرش شروط جمهوری اسلامی شد.

وی توضیح داد: دشمنان پیشنهادهایی برای توقف غنی‌سازی، محدودیت توان موشکی، و پایان حمایت از جبهه مقاومت مطرح کردند، اما ایران نپذیرفت.

وی دو عامل اصلی شکست آمریکا را قدرت نظامی جمهوری اسلامی و پشتوانه عظیم مردمی دانست و افزود: مقاومت و اتحاد ملت ایران، دشمنان را مبهوت کرد و نشان داد قدرت واقعی از ایمان و اراده سرچشمه می‌گیرد.

امام جمعه زابل گفت: اهداف متعدد دشمن از براندازی، ترور رهبر، تجزیه کشور و حذف نام امام شهید، هیچ‌کدام محقق نشد و برعکس اختلاف‌های داخلی آمریکا افزایش یافت.

ایشان با اشاره به نقش تنگه هرمز در معادلات جهانی گفت: این تنگه، نبض انرژی جهان است و کنترل آن در اختیار جمهوری اسلامی بودن، نشانه دیگری از اقتدار ایران است؛ جایی که با یک تصمیم استراتژیک مسیر اقتصاد جهانی تغییر می‌کند.

وی افزود: پیروزی بزرگ ملت ایران این است که در گذشته طرف مقابل کشور ما را به مذاکره دعوت می‌کرد، اما امروز ملت ایران است که شروط را تعیین می‌کند و دشمن را پای میز گفت‌وگو می‌نشاند. کشوری که سال‌ها تحت شدیدترین تحریم‌ها بوده، توانسته یک ابرقدرت جهانی را به پذیرش خواسته‌های خود وادار کند و این نماد عزت ملت ایران است.

خطیب جمعه زابل با اشاره به تحولات دیپلماتیک پس از پایان جنگ گفت: بسیاری از کشورها از جمله اسپانیا، ژاپن و کره جنوبی اعلام کرده‌اند خواهان ازسرگیری روابط و همکاری اقتصادی با ایران هستند؛ حتی برخی از شرکای سنتی آمریکا نیز به‌دنبال توافق‌های مستقل با جمهوری اسلامی هستند. این تغییر رویکرد جهانی، نتیجه عزت و اقتدار جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه درباره جنگ نرم دشمن هشدار داد و گفت: رژیم صهیونیستی یگانی به نام ۸۲۰۰ دارد که مأموریتش ایجاد یأس، تفرقه و بی‌اعتمادی میان مردم ایران است.

پوراندخت تأکید کرد: هدف آنان سست کردن اراده ملت و تضعیف اعتماد به مسئولان است، اما ملت ایران با بصیرت، این توطئه‌ها را ناکام خواهد گذاشت.