ماموستا محمودی: پادزهر «جنگ ترکیبی» امیدآفرینی است

خبرگزاری مهر - گروه استانها- ایمان مهتران: در تحلیل هندسه سیاسی و امنیتی جهان امروز، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کانونهای اصلی مقاومت در برابر نظام سلطه، همواره هدف پیچیدهترین سناریوهای خصمانه بوده است. دشمنان ناامید از تقابل نظامی، امروزه با آرایش جنگ ترکیبی و همهجانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و روانی، تضعیف باور عمومی و ایجاد گسست میان ارکان جامعه را نشانه رفتهاند؛ بستری پرچالش که عبور هوشمندانه از آن، پیش از هر چیز نیازمند بازخوانی مداوم مولفههای اقتدار ملی و تبیین واقعبینانه فرصتها و تهدیدهای پیشرو است.
بدون شک، در منظومه فکری انقلاب اسلامی، صیانت از اعتماد عمومی و خنثیسازی تکانههای ناشی از تحریمهای ظالمانه، ارتباطی مستقیم با همافزایی همهجانبه میان مردم، کارگزاران و نیروهای مسلح دارد. نگاهی به تجربه دهههای گذشته نشان میدهد که هرگاه اقتدار بازدارنده نظامی با مدیریت جهادی، مبارزه با مفاسد و امیدآفرینی در سطح جامعه گره خورده، محاسبات جبهه استکبار دچار خطای راهبردی شده است؛ لذا در برهه حساس کنونی نیز ریشهیابی صادقانه مشکلات اقتصادی و دوری از سیاهنمایی، کلید اصلی تقویت جبهه داخلی و عبور سرافرازانه از بحرانها به شمار میرود.
در بعد بینالمللی و منطقهای نیز، این انسجام منسجم داخلی نمودی عینی یافته است، به طوری که مدیریت مقتدرانه بر آبراههای راهبردی همچون تنگه هرمز، پیامی روشن از خودباوری و عزت را به جهان اسلام مخابره میکند. تکیه بر این الگوی بازدارندگی و گسترش بستر وحدت مذهبی و قومی، نه تنها توطئههای تفرقهافکنانه را بیاثر میسازد، بلکه موازنه قدرت جهانی را به نفع امت اسلامی تغییر خواهد داد؛ موضوعی که محور گفتگوی خبرنگار مهر با یکی از علمای برجسته اهل سنت است و در ادامه مشروح آن را میخوانید.
وحدت مردم، دولت و نیروهای مسلح توطئه دشمن را خنثی کرد
ماموستا ملامحمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توطئههای مستمر دشمنان علیه انقلاب اسلامی اظهار کرد: امروز دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری تلاش میکنند تا با اعمال فشارهای سیاسی، اقتصادی و راهاندازی جنگ روانی، ملت ایران را دچار خستگی، ناامیدی و تفرقه کنند.
وی افزود: با وجود تمام این هجمهها، آنچه همواره نقشههای شوم دشمنان را خنثی کرده است، همافزایی و وحدت ناگسستنی میان مردم، دولت و نیروهای مسلح بوده است. اگر امروز جمهوری اسلامی ایران با وجود همه تحریمهای ظالمانه و فشارهای همهجانبه همچنان مقتدرانه ایستاده، به دلیل همین انسجام ملی است.
ضرورت حفظ اعتماد عمومی و پرهیز از ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان
امام جمعه روانسر با تأکید بر اینکه دشمن زمانی موفق میشود که میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کند، تصریح کرد: تضعیف اعتماد عمومی و قرار دادن ارکان کشور در برابر یکدیگر از اهداف اصلی دشمن است؛ اما وقتی نیروهای مسلح با اقتدار کامل امنیت کشور را حفظ میکنند، دولت با تلاش و تدبیر برای حل مشکلات مردم گام برمیدارد و ملت نیز با صبر، بصیرت و حضور آگاهانه در صحنهها از نظام حمایت میکنند، همه محاسبات دشمن به هم میریزد.
وی ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز مایه عزت و امنیت کشور هستند و در واقع همین اقتدار دفاعی ایران باعث شده است تا دشمن جرأت تعرض و ماجراجویی نداشته باشد.
ماموستا محمودی به وظایف دولت و مردم در این برهه حساس اشاره کرد و گفت: در کنار اقتدار نظامی، دولت نیز وظیفه دارد با مدیریت صحیح، مبارزه قاطع با فساد، تقویت تولید داخلی و رسیدگی جدی به معیشت مردم، آثار فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. متقابلاً مردم نیز با حفظ وحدت، حمایت از کالاهای ایرانی، دوری از شایعات و بیاعتنایی به جنگ روانی دشمن، نقش بزرگی در تقویت جبهه داخلی ایفا میکنند.
ریشه مشکلات اقتصادی و راهکارهای عبور از بحران
وی با تأکید بر لزوم بیان حقایق و برخورد صادقانه با مردم در تریبونهای دینی بیان کرد: باید با مردم صادقانه سخن گفت؛ مشکلات معیشتی امروز تنها نتیجه یک عامل نیست، بلکه بخشی از آن به تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی بازمیگردد و بخش دیگری نیز ناشی از ضعف برخی مدیریتها و مشکلات ساختاری است.
امام جمعه روانسر اضافه کرد: دشمن میخواهد اینگونه القا کند که ملت ایران راهی جز تسلیم ندارد، اما تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که هر زمان ملت ما با خداوند ارتباط داشته، توکل کرده، وحدت خود را حفظ نموده و با روحیه جهادی پای کار آمدهاند، از سختترین بحرانها با موفقیت عبور کردهاند.
ماموستا محمودی راه عبور از مشکلات را دوری از سیاهنمایی دانست و تأکید کرد: راهکار اصلی، ناامیدی و سیاهنمایی نیست، بلکه امیدآفرینی واقعبینانه، کار و تلاش، حمایت از تولید ملی، پیادهسازی اقتصاد مقاومتی، مبارزه با اسراف و همچنین مطالبهگری اصولی مردم از مدیران و مسئولان است. مردم باید آگاه باشند که دشمن از ناامیدی آنها تغذیه میکند و هر اندازه روحیه امید و اعتماد به توان داخلی تقویت شود، توطئههای دشمن بیاثرتر خواهد شد.
اقتدار در تنگه هرمز و پیام آن برای جهان اسلام
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقتدار منطقهای ایران اشاره کرد و گفت: امروز یکی از جلوههای بارز اقتدار جمهوری اسلامی، مدیریت هوشمندانه و مقتدرانه تنگه هرمز است. تنگه هرمز تنها یک گذرگاه دریایی ساده نیست، بلکه یکی از مهمترین نقاط راهبردی جهان به شمار میرود.
امام جمعه روانسر تصریح کرد: اقتدار ایران در این منطقه راهبردی، پیامی روشن برای کل جهان اسلام به همراه دارد و آن پیام این است که اگر ملتهای مسلمان به ایمان خود بازگردند و بر خودباوری و توان داخلی تکیه کنند، به راحتی میتوانند در برابر قدرتهای سلطهگر ایستادگی کرده و عزت خود را حفظ نمایند. این اقتدار نشان داد که در برابر زورگویی استکبار جهانی، تنها راه تسلیم شدن نیست، بلکه میتوان با وحدت، هوشمندی و ایجاد قدرت بازدارنده، دشمن را وادار به عقبنشینی کرد.
وحدت اسلامی؛ رمز پیشرفت و مهار تفرقهافکنی دشمنان
ماموستا محمودی با بیان اینکه عزت ملتها در وابستگی به بیگانگان نیست، افزود: عزت واقعی در اتکا به خداوند متعال، اتحاد داخلی و شجاعت در تصمیمگیریها نهفته است. اگر الگوی موفق وحدت و انسجام جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان اسلام گسترش یابد، بدون تردید موازنه قدرت جهانی به نفع مسلمانان تغییر خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: امروز دشمنان اسلام مستقیماً از اختلاف میان مسلمانان سود میبرند و از هرگونه تفرقه قومی، مذهبی و سیاسی برای تسلط بر ملتهای اسلامی استفاده میکنند. اگر امت اسلامی از این اختلافات دست برداشته و به مشترکات بزرگ خود بازگردند، قطعاً به یک قدرت عظیم و بیبدیل در عرصههای سیاست، اقتصاد و فرهنگ جهانی تبدیل خواهند شد.
امام جمعه روانسر در پایان تأکید کرد: وحدت اسلامی صرفاً یک شعار نیست، بلکه رمز اصلی عزت، امنیت و پیشرفت امت اسلامی است. از خداوند متعال مسألت داریم که ملت بزرگ ایران و تمامی مسلمانان جهان را در مسیر عزت، وحدت و سربلندی، ثابتقدم بدارد.
