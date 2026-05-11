جمال محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹ درصد از ظرفیت سد الغدیر ساوه پر است و با وجود بهبود نسبی بارشها، همچنان مدیریت مصرف آب یک ضرورت جدی به شمار میرود.
رئیس اداره بهرهبرداری سد الغدیر ساوه افزود: کاهش محسوس بارندگیها در سالهای اخیر تأثیر قابل توجهی بر منابع آبی منطقه داشته و موجب شد ذخیره این سد در ابتدای سال جاری در سطح پایینی قرار گیرد.
وی افزود: در ابتدای امسال تنها حدود هفت درصد از ظرفیت سد پر بود و میزان ذخیره آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود پنج میلیون مترمکعب کمتر ثبت شده بود.
رئیس اداره بهرهبرداری سد الغدیر ساوه ادامه داد: سال گذشته نیز ساوه در زمره شهرهای دارای تنش آبی کشور قرار داشت و این موضوع نگرانیهایی درباره تأمین آب شرب شهروندان ایجاد کرده بود.
محمدی تصریح کرد: از نیمه فروردینماه جاری بارندگیها در حوضه آبریز سد تا حدی بهبود یافت و این بارشها موجب افزایش ورودی آب به سد شد.
وی گفت: در حال حاضر حجم ذخیره آب سد تقریباً با میزان ذخیره در همین زمان از سال گذشته برابری میکند.
رئیس اداره بهرهبرداری سد الغدیر ساوه با بیان اینکه بحران کمآبی همچنان ادامه دارد، افزود: اکنون تنها حدود ۹ درصد از ظرفیت سد پر شده و این میزان برای تأمین کامل نیازهای آبی کافی نیست.
محمدی اظهار کرد: در این شرایط مدیریت مصرف آب یک ضرورت جدی است و همکاری شهروندان در مصرف بهینه میتواند نقش مهمی در پایداری تأمین آب شرب داشته باشد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به ادامه فصل بارندگی گفت: انتظار میرود با نزولات جوی مناسبتر، ذخیره سد افزایش یابد و شهروندان نیز با صرفهجویی و مدیریت مصرف آب در حفظ این منبع حیاتی همکاری کنند.
نظر شما