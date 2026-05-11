  1. استانها
  2. سمنان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۶

افزایش ایمنی در مسیر راه‌آهن شمالشرق؛ زیرگذر خیرآباد بهره‌برداری شد

افزایش ایمنی در مسیر راه‌آهن شمالشرق؛ زیرگذر خیرآباد بهره‌برداری شد

سمنان- مدیرکل راه‌آهن شمالشرق (۱) از افتتاح زیرگذر ریلی خیرآباد خبر داد و گفت: برای این پروژه که در بهبود تردد و ایمنی ساکنان مجاور خطوط ریلی مؤثر است، ۱۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

علیرضا رضایی برون در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با حضور وزیر راه و شهرسازی طی هفته جاری زیر گذر ریلی در راه آهن شمالشرق(۱) افتتاح شد، تاکید کرد: ۱۶۰ میلیارد ریال برای این طرح‌ها توسط راه آهن و اداره کل راهداری استان سمنان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه دهانه دوم زیرگذر ریلی خیرآباد در تسهیل آمد و شد ریلی موثر است، گفت: این پروژه شامل احداث چهار سِت باکس هشت متری در مجاورت زیرگذر قبلی است که با حضور وزیر راه افتتاح شد.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) درباه مزیت های این طرح توضیح داد: نقش مؤثری در بهبود تردد و افزایش ایمنی عبور و مرور ساکنان مجاور خطوط ریلی دارد و با مشارکت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان اجرا شد.

کد مطلب 6826225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها