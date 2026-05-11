علیرضا رضایی برون در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با حضور وزیر راه و شهرسازی طی هفته جاری زیر گذر ریلی در راه آهن شمالشرق(۱) افتتاح شد، تاکید کرد: ۱۶۰ میلیارد ریال برای این طرح‌ها توسط راه آهن و اداره کل راهداری استان سمنان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه دهانه دوم زیرگذر ریلی خیرآباد در تسهیل آمد و شد ریلی موثر است، گفت: این پروژه شامل احداث چهار سِت باکس هشت متری در مجاورت زیرگذر قبلی است که با حضور وزیر راه افتتاح شد.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) درباه مزیت های این طرح توضیح داد: نقش مؤثری در بهبود تردد و افزایش ایمنی عبور و مرور ساکنان مجاور خطوط ریلی دارد و با مشارکت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان اجرا شد.