۳.۵ همت کالابرگ در خراسان جنوبی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی یکشنبه شب در موکب رسانه با تشریح اقدامات حوزه کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان در روزهای اخیر اظهار کرد: جامعه کارگری، کارفرمایی و تعاونگران از مهمترین بخشهای فعال کشور هستند و همکاران ما در سراسر خراسان جنوبی حتی در شرایط خاص و دشوار نیز بهصورت مستمر پیگیر مسائل حوزه کارگری و کارفرمایی بودهاند.
وی با اشاره به گستردگی جامعه هدف این اداره کل افزود: خراسان جنوبی بیش از ۱۴ هزار کارگاه بیمهشده و شناسنامهدار تأمین اجتماعی دارد و بالغ بر ۱۳۲ هزار نفر نیز تحت پوشش بیمه قرار دارند که در مجموع نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت استان را جامعه کارگری و کارفرمایی تشکیل میدهد.
کاهش معوقات کارگری در پروژههای دولتی و واحدهای تولیدی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعات پیگیریشده در ماههای اخیر، بحث مطالبات و معوقات کارگری بهویژه در پروژههای پیمانکاری دولتی، واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی بوده است.
اشرفی ادامه داد: با ورود استاندار و همکاری دستگاههایی مانند راه و شهرسازی و آبفا، کاهش محسوسی در میزان مطالبات و معوقات کارگری نسبت به پایان سال گذشته ایجاد شده و بسیاری از واحدهای تولیدی نیز در این زمینه پای کار آمدهاند.
وی با اشاره به شرایط برخی سرمایهگذاریهای خارجی در استان گفت: در مواردی که تعدیل موقت نیروها بهصورت ناخواسته رخ داده، با هماهنگی استاندار و همکاری اداره کل تأمین اجتماعی، جلسات متعددی برای حمایت از کارگران برگزار شده تا پروندهها با نهایت همکاری بررسی و حمایتهای لازم انجام شود.
تحقق ۱۰۷ درصدی تعهد اشتغال استان
اشرفی با اشاره به عملکرد استان در حوزه اشتغال اظهار کرد: سال گذشته برای خراسان جنوبی تعهد اشتغال تعیین شده بود که خوشبختانه تاکنون بیش از ۱۰۷ درصد این تعهد محقق شده است.
وی افزود: جلسات کارگروه اشتغال استان با محوریت استاندار بهصورت مستمر برگزار شده و دستگاههای اجرایی همچنان فرصت ثبت اطلاعات اشتغال در سامانه ملی رصد را دارند.
اجرای ۵۰ برنامه محوری در هفته کار و کارگر
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در هفته کار و کارگر امسال نزدیک به ۵۰ برنامه محوری در سطح استان برگزار شد و جامعه کارگری حضور فعالی در برنامهها و اجتماعات مختلف داشت.
اشرفی همچنین از انتخاب دو کارگر نمونه ملی از خراسان جنوبی خبر داد و افزود: این کارگران در بخشهای کشاورزی و خدمات فعالیت دارند و طی مراسمی با حضور مسئولان استانی مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی ادامه داد: همچنین یکی از کارفرمایان استان در حوزه سلامت و بهداشت محیط کار بهعنوان کارفرمای برتر ملی انتخاب شد که نشاندهنده ظرفیتهای مطلوب استان در حوزه کار و تولید است.
کمترین میزان تخلف در اجرای کالابرگ الکترونیک
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اظهار کرد: این طرح با همکاری دستگاههای مختلف از جمله اداره کل امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و فرمانداریها بهصورت مستمر در حال رصد است.
اشرفی افزود: در چهار مرحله اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از دیماه تاکنون، بیش از ۳.۵ همت اعتبار توسط مردم استان برای خرید کالاهای اساسی استفاده شده است.
وی با بیان اینکه حدود پنج هزار فروشگاه در استان در اجرای این طرح همکاری دارند، گفت: خانوارهای مشمول میتوانند مطابق زمانبندی اعلامشده به فروشگاهها مراجعه و اقلام اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی تأکید کرد: خوشبختانه با نظارتهای انجامشده، خراسان جنوبی جزو استانهایی با کمترین میزان تخلف در اجرای طرح کالابرگ بوده و در موارد معدود تخلف نیز برخورد فوری صورت گرفته است.
اشرفی تصریح کرد: فروشگاهها موظف هستند صرفاً اقلام اساسی تعیینشده را عرضه کنند و هرگونه فروش کالای خارج از چارچوب طرح یا دریافت مبلغ اضافی از مردم، غیرقابل قبول است.
کاهش حوادث کار و تشدید نظارتهای ایمنی
وی با اشاره به تشدید نظارتها بر ایمنی محیطهای کار گفت: نظارت بر کارگاههای پرخطر و رعایت مسائل ایمنی بهصورت مستمر در حال انجام است و خوشبختانه در حوزه حوادث ناشی از کار، بهویژه حوادث منجر به فوت، کاهش محسوسی در استان ثبت شده است.
اشرفی این موضوع را نتیجه همکاری دستگاههای اقتصادی، واحدهای تولیدی و بازرسان حوزه کار دانست و افزود: حفظ آرامش محیطهای کارگری و صیانت از نیروی کار از مهمترین اولویتهای ماست.
تشکیل ۲۵ تعاونی خورشیدی در خراسان جنوبی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش به توسعه تعاونیهای انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۲۵ تعاونی در حوزه پنلهای خورشیدی در استان تشکیل یا فعال شدهاند.
وی افزود: یکی از این تعاونیها در شهرستان قائن وارد مدار تولید شده و با ظرفیت یک مگاوات فعالیت خود را آغاز کرده است که بهزودی بهصورت رسمی افتتاح خواهد شد.
رصد اجرای افزایش حقوق و دستمزد کارگران
اشرفی همچنین با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید حقوق و دستمزد گفت: این بخشنامه بلافاصله به تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شده و اکنون فرآیند رصد و راستیآزمایی اجرای آن در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که حقوق قانونی کارگران بهطور کامل رعایت شود و کارفرمایان نیز در این شرایط با احساس مسئولیت بیشتری نسبت به حفظ نیروی کار اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از جامعه کارگری و کارفرمایی استان گفت: کارگران، کارفرمایان و تعاونگران خراسان جنوبی در کنار فعالیت شبانهروزی در واحدهای تولیدی، در عرصههای اجتماعی و میادین مختلف نیز حضوری مؤثر و مسئولانه داشتهاند و امیدواریم بتوانیم دین خود را به مردم، نظام و جامعه کار و تولید ادا کنیم.
