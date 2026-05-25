خرید ۴۳۰۰ میلیارد تومانی مردم خراسان جنوبی از محل کالا برگ

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی یکشنبه شب در موکب هنر و رسانه که در میدان اجتماعات شهید رئیسی برپا شد، با اشاره به اجرای مرحله پنجم طرح کالابرگ در خراسان جنوبی گفت: از دیماه تا ۱۵ اردیبهشت، در مجموع بیش از چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید کالابرگ در خراسان جنوبی انجام شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: این طرح با محوریت استاندار خراسان جنوبی و در قالب ستاد تنظیم بازار استان دنبال میشود و نزدیک به پنج هزار فروشگاه و ترمینال فروشگاهی در اجرای آن مشارکت دارند.
نطارت دستگاههای اجرایی بر روند اجرا
مدیرکل کار، رفاه و تأمین اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه این موضوع بهصورت مستمر رصد میشود، گفت: دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در روند نظارتی طرح حضور دارند و فرمانداران نیز در شهرستانها پیگیریهای لازم را انجام میدهند.
اشرفی همچنین به وضعیت برخی واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و گفت: در نتیجه جلسات مشترک با تأمین اجتماعی، فرمانداری، صنعت و معدن و معاونت اقتصادی استانداری، برای حمایت از کارگران واحدهایی که با مشکل مواجه شدهاند، تصمیمگیری شد.
وی ادامه داد: البته باید به این نکته اشاره کنیم چون در ایام جنگ خراسان جنوبی به صورت مستقیم تحت تأثیر تهاجم و بمباران نبود چندان با مشکل بیکاری کارگران مواجهه نیست.
به گفته مدیرکل کار، رفاه و تأمین اجتماعی خراسان جنوبی، از ابتدای امسال تاکنون ۵۲۷ نفر از نیروهای کار، عمدتاً در واحدهایی با سرمایهگذار خارجی، تحت حمایت بیمه بیکاری قرار گرفتهاند؛ این حمایتها بهصورت موقت انجام شده و هدف، بازگشت این نیروها به چرخه تولید است.
تأکید بر بازگشت کارگران به تولید
اشرفی افزود: در جلسات استانی و کشوری، بر این موضوع تأکید شده که شرایط لازم برای بازگشت نیروهای کار تعلیقشده یا تعدیلشده به محیط کار فراهم شود تا روند تولید در استان آسیب نبیند.
اشرفی گفت: در فروردینماه نیز بخشنامه و دستورالعملهای مربوطه ابلاغ شده و از کارفرمایان خواسته شده است که این مقررات را رعایت کنند تا حمایتها و فرآیندهای قانونی بهدرستی اجرا شود.
نظر شما