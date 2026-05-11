هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) به ریاست سید محمد شروین اسبقیان و با حضور مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک، حمید علی صمیمی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، کامیار سلطانی مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و ... در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.



هادی ساعی رئیس ۴ گذشته فدراسیون تکواندو همراه با اصغر رحیمی، فریبرز عسکری، یوسف کرمی، علی نوری، مجید نیری، حسین حسین‌زاده، احمد لاریجانی، سیروس ‌رضایی، سید حسین زاهدی ۱۰ کاندیدای تائید صلاحیت شده برای انتخابات امروز بودند که ۶ نفرشان ‌انصراف دادند.



ابتدا فریبرز عسکری اعلام انصراف کرد، وی در واکنش به اعلام دیرهنگام فهرست کاندیداهای تائید صلاحیت شده این تصمیم را گرفت، در ادامه هم‌ حسین حسین زاده، یوسف کرمی، احمد لاریجانی، سید حسین زاهدی و علی نوری اعلام انصراف کردند.



بدین ترتیب هادی ساعی، اصغر رحیمی، مجید نیری و سیروس رضایی به عنوان ۴ کاندیدا در انتخابات فدراسیون تکواندو باقی ماندند.

بعد از تشریح برنامه توسط این کاندیداها که با انتقاد، پرسش های حاشیه ساز کاندیداها و اعضای مجمع و واکنش های رئیس مجمع نسبت به آنها همراه بود، رای گیری میان ۴ کاندیدا انجام شد. نتیجه رای گیری به این شرح است:



هادی ساعی: ۳۹ رای

اصغر رحیمی: ۱۳ رای

مجید نیری: بدون رای

سیروس رضایی: بدون رای

یک رای هم سفید به صندوق انداخته شده بود.



بدین ترتیب هادی ساعی به عنوان رئیس چهار سال آینده فدراسیون تکواندو انتخاب شد.



اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو ۱۵ دی سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار به هادی ساعی برای تصدی این فدراسیون رای مثبت دادند.



از ۲۱ دی سال گذشته مهدی نوایی سرپرستی فدراسیون تکواندو را بر عهده داشت.