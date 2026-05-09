سومین پست تکواندو آسیا برای هادی ساعی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی به عنوان پر افتخارترین المپین ورزش ایران از سوی رئیس اتحادیه آسیا به عنوان نایب رئیس کمیته فنی انتخاب و معرفی شد.

در حکم «سانگ جین کیم» برای هادی ساعی آمده است:

«بدین‌وسیله گواهی می‌شود که شما به عنوان نایب‌رئیس کمیته فنی منصوب شده‌اید. ما مشتاقانه منتظر مشارکت‌های ارزشمند و خدمات صادقانه شما در جهت تداوم رشد و توسعه‌ی اتحادیه تکواندوی آسیا هستیم.»

هادی ساعی که برای حضور در انتخابات پیش روی فدراسیون تکواندو تایید صلاحیت شده است، پیش از این به عنوان عضو هیئت اجرایی آسیا و رئیس آکادمی تکواندو قاره کهن انتخاب شده بود.