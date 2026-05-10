به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با تعلیق رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتبال به دلیل جنگ تحمیلی رمضان تصمیم به رتق و فتق امور حقوقی و مالی با توجه به بدهی های انباشته این باشگاه گرفت.

حدادی که بخش قابل توجهی از بودجه فصل جاری را به دلیل ولخرجی تابستانی رضا درویش مدیرعامل پیشین در اختیار نداشت تصمیم گرفت بدهی های داخلی را با استفاده از روش های حقوقی حل و فصل کند تا سرخ ها بدون کوچکترین مشکل به استقبال فصل آینده برود.

از این رو بخش حقوقی پرسپولیس پس از رایزنی با چند طلبکار داخلی که هر روز تهدید به توقیف اموال این باشگاه داشتند به توافق های لازم رسید تا بخش حقوقی برای مستندسازی این موضوع سراغ سازمان لیگ و کمیته های حقوقی فدراسیون رفته و در این باره استعلام بگیرد.

استعلامی که هفته گذشته در پاسخ به نامه پرسپولیس از سوی فدراسیون صادر شد و این باشگاه هیچ گونه بدهی مالی ندارد تا حالا با اطمینان خاطر نسبت به وضعیت سفید در بدهی های مالی انباشته خود سراغ برنامه های آتی اقتصادی برود و خیال خود را از این بابت برای دریافت مدرک مجوز حرفه ای بر خلاف تعدادی از باشگاه های اسم و رسم‌دار راحت کند.