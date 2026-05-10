به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران پس از هفته بیست‌وسوم، به دلیل حمله دشمن متخاصم صهیونیستی ـ آمریکایی، متوقف شد تا تیم ملی ایران تمرینات خود را با حضور بازیکنان داخلی برای حضور مقتدرانه در جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز کند. در همین حال، سازمان لیگ در تلاش است با تعیین فرمولی مشخص، تکلیف قهرمان، سهمیه‌های آسیایی و همچنین تیم‌های سقوط‌کننده را روشن کند.

این فرمول باید با شرایط تیمداری باشگاه‌ها در فصل آینده نیز همخوانی داشته باشد؛ چرا که بسیاری از تیم‌ها برای ادامه فعالیت خود ناچار به کاهش هزینه‌ها هستند.

این موضوع می‌تواند بر نحوه انتخاب نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی نیز تأثیرگذار باشد. در صورتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با تعیین نمایندگان بر اساس ادامه مسابقات موافقت نکند، معرفی نمایندگان ایران باید طبق زمان‌بندی قبلی، تا دهم خردادماه انجام شود.

مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با پیشنهاد چند باشگاه مبنی بر بررسی نتایج بازی‌های رودررو برای تعیین جایگاه نهایی تیم‌ها روبه‌رو شده‌اند. بر اساس این پیشنهاد، همانند شرایط تعیین قهرمان در برخی لیگ‌ها، نتایج بازی‌های مستقیم میان تیم‌های مدعی ملاک قرار گیرد تا تیم‌هایی که عملکرد بهتری داشته‌اند، سهمیه حضور در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲ را کسب کنند.

بررسی این آمار نشان می‌دهد استقلال، پرسپولیس و تراکتور در چنین فرمولی شانس بیشتری برای حضور در آسیا خواهند داشت. این در حالی است که سپاهان در دیدارهای مستقیم مقابل رقبای سنتی خود نتایج ضعیفی کسب کرده و در صورت اجرای این فرمول، شانس کمتری برای کسب سهمیه خواهد داشت.

سپاهان، مانند بسیاری از تیم‌های صنعتی، با مشکلات مالی جدی روبه‌روست و حتی برای دریافت مجوز حرفه‌ای نیز با چالش‌هایی مواجه شده است.