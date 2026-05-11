AFC زمان لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا در فصل جدید را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به‌طور رسمی تقویم زمانی اولیه رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا و همچنین لیگ قهرمانان آسیا ۲ را برای فصل ۲۰۲۷–۲۰۲۶ تصویب کرد؛ برنامه‌ای که با هدف نظم‌دهی دقیق‌تر به مسابقات باشگاهی قاره کهن و ایجاد یک ساختار زمان‌بندی‌شده و مرحله‌ای تدوین شده است.

بر اساس این برنامه، رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا با مرحله مقدماتی (پلی‌آف) از ۲۸ جولای تا ۱۱ آگوست ۲۰۲۶ (مصادف با ۶ مرداد تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵) آغاز می‌شود. سپس مرحله گروهی از ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (مصادف با ۲۳ شهریور ۱۴۰۵) آغاز شده و تا ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ (مصادف با ۲۸ بهمن ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.

در این مرحله، هفته اول از ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵) برگزار می‌شود. هفته دوم بین ۱۱ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۹ تا ۲۲ مهر ۱۴۰۵)، هفته سوم از ۲۶ تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۴ تا ۶ آبان ۱۴۰۵)، و هفته چهارم از ۲ تا ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۱ تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵) خواهد بود. هفته پنجم نیز بین ۲۳ تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۲ تا ۴ آذر ۱۴۰۵) برگزار می‌شود.

هفته ششم برای منطقه شرق در ۱ و ۲ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۰ و ۱۱ آذر ۱۴۰۵) و برای منطقه غرب در ۷ و ۸ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۶ و ۱۷ آذر ۱۴۰۵) انجام خواهد شد. دو هفته پایانی نیز در ۸ تا ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ (۱۹ تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۵) و ۱۵ تا ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ (۲۶ تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۵) برگزار می‌شود.

در مرحله حذفی، دور یک‌هشتم نهایی به‌صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد؛ دیدارهای رفت منطقه غرب در ۱ و ۲ مارس ۲۰۲۷ (۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۴۰۵) و منطقه شرق در ۹ و ۱۰ مارس ۲۰۲۷ (۱۸ و ۱۹ اسفند ۱۴۰۵) انجام می‌شود. دیدارهای برگشت نیز در بازه ۱۵ تا ۱۷ مارس ۲۰۲۷ (۲۴ تا ۲۶ اسفند ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد.

مرحله نهایی این رقابت‌ها به‌صورت متمرکز (تک‌میزبان) از مرحله یک‌چهارم نهایی تا فینال برگزار می‌شود و در بازه زمانی ۲۳ آوریل تا ۱ مه ۲۰۲۷ (۳ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۶) انجام خواهد شد.

در بخش دیگر، رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز با سه مرحله مقدماتی آغاز می‌شود؛ به‌طوری‌که دور اول در ۲۹ جولای ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵)، دور دوم در ۵ آگوست ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) و دور سوم در ۱۲ آگوست ۲۰۲۶ (۲۱ مرداد ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد.

مرحله گروهی این رقابت‌ها از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵) آغاز شده و تا ۹ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آذر ۱۴۰۵) ادامه دارد. در این مرحله، هفته اول از ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر (۲۴ تا ۲۶ شهریور)، هفته دوم از ۱۳ تا ۱۵ اکتبر (۲۱ تا ۲۳ مهر)، هفته سوم از ۲۷ تا ۲۹ اکتبر (۵ تا ۷ آبان)، هفته چهارم از ۳ تا ۵ نوامبر (۱۲ تا ۱۴ آبان) و هفته پنجم از ۲۴ تا ۲۶ نوامبر (۳ تا ۵ آذر) برگزار می‌شود.

هفته ششم نیز در منطقه شرق در ۲ و ۳ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۱ و ۱۲ آذر ۱۴۰۵) و در منطقه غرب در ۸ و ۹ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۵) انجام خواهد شد.

در مرحله حذفی، دور یک‌هشتم نهایی در فوریه ۲۰۲۷ برگزار می‌شود؛ دیدارهای رفت در ۹ تا ۱۱ فوریه (۲۰ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۵) و بازی‌های برگشت در ۱۶ تا ۱۸ فوریه (۲۷ تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۵) انجام می‌شود.

مرحله یک‌چهارم نهایی نیز در مارس ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد؛ دیدارهای رفت در ۲ و ۳ مارس (۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۴۰۵) برای غرب و ۱۰ و ۱۱ مارس (۱۹ و ۲۰ اسفند ۱۴۰۵) برای شرق و دیدارهای برگشت در ۱۶ تا ۱۸ مارس (۲۵ تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۵) انجام می‌شود.

مرحله نیمه‌نهایی نیز به‌صورت رفت و برگشت در ۶ و ۷ آوریل ۲۰۲۷ (۱۷ و ۱۸ فروردین ۱۴۰۶) و ۱۳ و ۱۴ آوریل ۲۰۲۷ (۲۴ و ۲۵ فروردین ۱۴۰۶) برگزار خواهد شد.

در مجموع، این برنامه‌ریزی جدید نشان‌دهنده رویکرد دقیق AFC برای ایجاد نظم تقویمی، افزایش هماهنگی میان شرق و غرب آسیا و ارتقای کیفیت رقابت‌های باشگاهی در قاره کهن است.