تقدیر ائمه جمعه شیعه و اهل سنت کیش از اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز، امام جمعه کیش، با اشاره به اقدامات مثبت در جزیره، گفت: در کنار بیان مشکلات و مطالبات مردم، لازم است از اقدامات خوب نیز قدردانی شود.
وی تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی مورد نیاز جزیره برای چند ماه آینده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش را اقدامی مهم و قابل تقدیر دانست و افزود: حتی اگر در روزهای آینده امکان ورود محمولههای جدید نباشد، مردم نگرانی بابت کمبود کالا نخواهند داشت.
امام جمعه کیش همچنین به تشدید نظارت بر بازار و کنترل قیمتها اشاره کرد و گفت: پیش از این گلایههایی در حوزه بازار وجود داشت، اما اکنون پیگیریها جدیتر شده و با تخلفات برخورد میشود؛ در برخی موارد جریمه اعمال و واحدهای متخلف پلمب شدهاند.
وی در ادامه با اشاره به بخشودگی عوارض خروج خودروها از جزیره، این اقدام را کمک بزرگی به کیشوندان دانست و افزود: برخی خودروهایی که از جزیره خارج شده بودند، مشمول پرداخت عوارض، بیمه و سایر حقوق قانونی میشدند که با پیگیریهای انجامشده، این مبالغ بهطور کامل بخشیده شد.
بینیاز همچنین از بخشودگی دو ماه اجاره مستأجران سازمان منطقه آزاد به عنوان اقدامی سخاوتمندانه و حمایتی برای کسبوکارهای جزیره یاد کرد.
در همین حال، شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت کیش، نیز ضمن قدردانی از مدیریت میدانی و برنامهریزی دقیق مسئولان، گفت: یکی از نعمتهای بزرگ الهی، حضور مسئولانی است که در روزهای سخت در کنار مردم باشند. با وجود تنشهای اخیر منطقهای میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی و نگرانیها درباره تأمین کالاهای اساسی، در جزیره کیش با مدیریت مناسب هیچ کمبود جدی ایجاد نشد و فروشگاهها و پمپبنزینها بدون وقفه فعالیت کردند.
وی بخشودگی عوارض خروج خودرو از جزیره به سرزمین اصلی را اقدامی قابل تقدیر دانست و خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان داد که در شرایط بحرانی نیز میتوان با تصمیمگیری درست و مدیریت همراه با حضور میدانی، اعتماد و آرامش را در جامعه تقویت کرد. امروز جامعه به امید، آرامش و خدمت صادقانه نیاز دارد.
