توسعه و آبادانی کیش باید در همه عرصه ها صورت بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی صبح شنبه در مراسم کلنگ زنی مسجد ثامن الائمه(ع) جزیره کیش در جمع مسئولان و هیئت های مذهبی کیش در تالار شهر این جزیره بیان کرد: عشق به امام حسین(ع) را در سیمای مردم کیش مشاهده کردم و دیدن مراسم عزاداری شیفتگان ابا عبدا.. حسین (ع) دراین جزیره کیش من را مجذوب و منقلب کرد و انصافا مردم کیش به ارزش های اسلامی پایبند هستند.

وی حضور گسترده مردم جزیره کیش را در ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی و اطلاع رسانی و انعکاس آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را قابل تقدیر وتشکرویژه دانست وافزود: مردم کیش در این مراسم عشق و ارادات خود را به ائمه اطهار(ع) نشان دادند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری اظهار کرد: مظاهر و ظواهر درجزیره کیش از لحاظ حجاب خیلی بهتر از تهران است واین نشان دهنده اراتمندی وپایبندی مردم کیش به ارزش های والای اسلامی است.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی بابیان اینکه از مدیرعامل منطقه شناخت قبلی دارم ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد توسعه و پیشرفت جزیره کیش در همه جهات در مدیریت جدید سازمان منطقه ازاد کیش خواهیم بود.

وی آبادانی وتوسعه را تنها مختص به ایجاد ساخت وساز درساختمان ندانست و گفت: بلکه توسعه و آبادانی باید درمسائل فرهنگی و گسترش دینی دین مردم را نیز رشد وتوسعه پیدا کند به ویژه درنسل نوجوان وجوان دراین جزیره گردشگری که از اقصی نقاط ایران وجهان به سوی آن سفر می کنند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری به نیم قرن آشنایی خود با رئیس جمهور کشورمان اشاره کرد واظهار کرد: از سال 1340 با دکتر حسن روحانی آشنا هستم وبا یکدیگر در یک مدرسه درس خواندیم و طلبه شدیم و هم خرج و هم مباحثه بودیم و با یکدیگر به سفرهای مختلف می رفتیم از این لحاظ من شناخت خوبی از این بزرگوار دارم لذا خیلی امید دارم وی بر مسئولیت مهم وحساس قوه مجریه، تحولات شگرفی در زندگی مردم حاصل خواهد کرد.

وی وفاداری مردم به این نظام را موفقیت بزرگی دانست و مهم ترین وظیفه حکومت اسلامی را حفظ و تامین دین مردم و پرورش نسلی متدین دانست و با ابراز خوشنودی اظهار کرد: خدا را شاکریم در زمانی زندگی می کنیم که شخص اول ما مجتهد و مرجع تقلید است.

وی در بخش دیگر از سخنان خود افزود: شب زنده داری و راز و نیاز شبانه رهبر معظم انقلاب با پروردگار وعدم توجه به زرق و برق دنیا از جمله مواردی است که محبوبیت ایشان را بارها نه تنها در بین مردم ایران بلکه در بین مردم مختلف جهان مشاهده کرده ام و باید در همین جا لازم است بگویم که زندگی مقام معظم رهبری از زندگی مردم متوسط در جامعه پایین تر است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به نقش مساجد در صدر اسلام و بعد از پیروزی شکوهمند اسلامی کشورمان گفت: مساجد محل نشر و ترویج دین به مردم است.

وی همچنین در ادامه حجت الاسلام حسن علیدادی امام جمعه کیش را در جزیره کیش ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد که در سال آینده صدای اذان از گلدسته های مسجد ثامن الائمه(ع) که در یکی از مناطق پر رفت وآمد جزیره کیش ساخته میشود طنین انداز خواهد شد.



حجت الاسلام علیدادی نیز در این مراسم طی سخنانی با تقدیر وتشکر از هیئت های مذهبی جزیره کیش در برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین(ع) گفت: امیدوارم با حضور مهندس مونسان مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش، جزیره کیش در بخش مذهبی هم، خود را پیشرو تر از سال های قبل به نظام نشان دهد و شاهد قدوم مبارک مقام معظم رهبری درجزیره کیش باشیم.

علی اصغر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این مراسم با تقدیر وتشکر 42 هیئت مذهبی درجزیره کیش از استانهای سراسر کشوروهمچنین مردم جزیره، گردشگران، امام جمعه، صداو سیما، نیروی انتظامی و دستگاه های مستقر در کیش در برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان گفت: ششمین مسجد جزیره کیش به نام مسجد ثامن الائمه(ع) با معماری بسیار زیبا در جزیره کیش ساخته ودر آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با ارائه گزارشی از اقدامات فرهنگی و مذهبی در کیش گفت: امیدواریم با برنامه ریزی و اقدامات مناسب، دغدغه های مقام معظم رهبری در باره مسائل فرهنگی را مرتفع بسازیم.