  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۴

مقابله با ملخ کوهاندار در ۱۸۰ هکتار جنگل‌های آران و بیدگل انجام شد

مقابله با ملخ کوهاندار در ۱۸۰ هکتار جنگل‌های آران و بیدگل انجام شد

اصفهان- رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان آران و بیدگل از مقابله با ملخ کوهاندار تاغ در ۱۸۰ هکتار از جنگل‌های دست کاشت این شهرستان خبر داد.

حمید گل‌آرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ملخ کوهاندار، آفت درختان تاغ آران و بیدگل است، اظهار کرد: جنگل‌های دست کاشت شهرستان سال گذشته و امسال، پس از حدود یک دهه، دوباره درگیر این گونهِ ملخ شده است.

به گفته وی، ملخ ها از سرشاخه‌های درختان تاغ تغذیه می‌کنند و باعث خشکیدگی درخت می‌شوند که اگر این درختان از بین برود باعث گسترش بیابان‌ و پدیده گردوغبار و ریزگرد می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه هم اینک طرح حفاظت از جنگل‌ها و مبارزه با آفات در سطح استان در حال اجراست، خاطرنشان کرد: هم اکنون جنگل‌های دست‌کاشت آران و بیدگل و نطنز هر کدام با توجه به وسعت، درگیر ملخ‌های کوهاندار است.

گل‌آرایی افزود: امسال تاکنون در مساحتی حدود ۱۸۰ هکتار از جنگل‌های دست کاشت آران و بیدگل، با ملخ کوهان دار تاغ به ردش سم‌پاشی مقابله شده است.

وی اضافه کرد: طرح مقابله با ملخ در جنگل‌های دشت کاشت بیابانی شهرستان در شمال سفیدشهر، نوش آباد و شرق و شمال اران و بیدگل و حسین آباد اجرا شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان آران و بیدگل خاطرنشان کرد: این شهرستان در مجموع ۱۲۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت دارد که معادل ۴۰ درصد جنگل‌های دست کاشت استان اصفهان و هفت درصد کشور است.

گل‌آرایی افزود: اجرای طرح‌های بیابان زدایی و مقابله با ریزگرد مستلزم تامین اعتبارات است که در حال حاضر، به دلیل کمبود اعتبارات امکان پذیر نیست.

کد مطلب 6826320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها