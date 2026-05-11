به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بابایی در جریان بازدید از پروژه بیمارستانی نجف‌زاده اردبیل اظهار کرد: این پروژه با همدلی مسئولان استانی از شهریور ماه سال گذشته به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شد تا روند اجرای آن سرعت بگیرد که در نزدیک به یک سال اخیر، ۳۲ درصد پیشرفت پروژه را شاهد هستیم.

وی افزود: در کنار انتقال پروژه به دانشگاه علوم پزشکی، در سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل که شهریور ماه سال گذشته رخ داد، ۳هزار میلیارد تومان اعتبار برای احداث بیمارستان نجف‌زاده اردبیل مصوب شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: این در حالی بود که در آن مقطع ما به ۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه بیمارستانی نیاز داشتیم، اما این رقم افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در ماه آینده با انتخاب پیمانکار جدید، پروژه وارد مرحله جدید سفت‌کاری خواهد شد تا با گذر از اسکلت‌بندی، بتوانیم به روند آن سرعت بیشتری ببخشیم.

بابایی کمبود تخت‌های بیمارستانی در استان را ۸هزار و ۸۰۰ تخت اعلام کرد و گفت: با احداث این بیمارستان، تنها ۵۰۰ تخت از این کمبود جبران خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: بخش عمده‌ای از بیمارستان‌های استان فرسوده هستند و ما حتی تخت‌های ۱۷۰ ساله داریم که در بیمارستان‌های فاطمی‌،علوی و بوعلی فعال است؛ ضروری است این بیمارستان‌های قدیمی و فرسوده اردبیل از رده خارج شوند.

وی گفت: قرار است بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی نجف‌زاده به عنوان معض بیمارستان فاطمی‌ در سریع‌ترین زمان اجرا شود که قطعاً در دو سال آینده شاهد تکمیل و بهره‌برداری از آن خواهیم بود.

بابایی افزود: پیمانکار جدید این پروژه با سرعت بیشتری روند احداث آن را دنبال می‌کند و سعی بر این است تا این بیمارستان مهم و اساسی در اردبیل، با توجه به افزایش جمعیت، در سریع‌ترین زمان به بهره‌برداری برسد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل علاوه بر بیمارستان نجف‌زاده، ۶۲ پروژه عمرانی را نیز در ۱۸۰ هزار متر مربع در حال اجرا دارد که بخشی از آن‌ها روند اجرایی مناسب و مطلوبی دارند.