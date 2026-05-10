به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی عصر یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای پروژه بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی نجف زاده اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه با جدیت در حال پیگیری است و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۳۲ درصدی رسیده است.
وی با اشاره به اهمیت این پروژه برای توسعه زیرساختهای درمانی استان افزود: برای تسریع در روند اجرای پروژه و تکمیل آن، سه هزار میلیارد تومان اعتبار از محل سفر رئیسجمهور به استان اردبیل به این طرح اختصاص یافته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل تأمین مصالح و زیرساختهای مورد نیاز پروژه را از جمله اقدامات انجام شده برای تسهیل روند اجرایی عنوان کرد و گفت: این بیمارستان یکی از پروژههای مهم و راهبردی حوزه سلامت در استان محسوب میشود.
سبحانی بیان کرد: با بهرهبرداری از بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی نجفزاده، گام بزرگی در افزایش ظرفیت تختهای بیمارستانی استان و ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان برداشته خواهد شد.
وی همچنین به اجرای سایر طرحهای حوزه سلامت در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۶۲ پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی در سطح استان با جدیت در حال اجراست که تکمیل آنها نقش مهمی در تقویت زیرساختهای سلامت استان خواهد داشت.
