  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

پیشرفت ۳۲ درصدی بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی نجف‌زاده اردبیل

پیشرفت ۳۲ درصدی بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی نجف‌زاده اردبیل

اردبیل- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل از پیشرفت فیزیکی ۳۲ درصدی پروژه بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی نجف‌زاده اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی عصر یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای پروژه بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی نجف زاده اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه با جدیت در حال پیگیری است و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۳۲ درصدی رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه برای توسعه زیرساخت‌های درمانی استان افزود: برای تسریع در روند اجرای پروژه و تکمیل آن، سه هزار میلیارد تومان اعتبار از محل سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل به این طرح اختصاص یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل تأمین مصالح و زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه را از جمله اقدامات انجام شده برای تسهیل روند اجرایی عنوان کرد و گفت: این بیمارستان یکی از پروژه‌های مهم و راهبردی حوزه سلامت در استان محسوب می‌شود.

سبحانی بیان کرد: با بهره‌برداری از بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی نجف‌زاده، گام بزرگی در افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی استان و ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان برداشته خواهد شد.

وی همچنین به اجرای سایر طرح‌های حوزه سلامت در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۶۲ پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی در سطح استان با جدیت در حال اجراست که تکمیل آنها نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های سلامت استان خواهد داشت.

کد مطلب 6825985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها