به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحاللهی صبح دوشنبه در نشست با جمعی از سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه محیط زیست، با اشاره به اهمیت نقشآفرینی سمنها اظهار کرد: هرجا کارها به مردم واگذار شده، هم اثرگذاری بیشتری داشته و هم ماندگاری آن بیشتر بوده است؛ چراکه مردم با دغدغه و احساس مسئولیت وارد میدان میشوند.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود ناشی از کمتوجهی به ظرفیتهای مردمی است، افزود: باید بستر فعالیت برای سازمانهای مردمنهاد تسهیل شود و نگاه حمایتی در دستگاههای اجرایی نسبت به این مجموعهها تقویت شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان تصریح کرد: سمنها نباید احساس کنند در مسیر فعالیتهای اجتماعی و محیطزیستی تنها هستند و مجموعه استانداری و فرمانداریها وظیفه دارند مسائل و دغدغههای آنان را پیگیری کنند.
فتحاللهی با اشاره به برخی مشکلات مطرحشده از سوی فعالان محیط زیست خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل مربوط به فرآیندهای اداری، تمدید مجوزها و برخی محدودیتهای قانونی است که میتوان با همافزایی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای رفع آنها اقدام کرد.
وی ادامه داد: هرجا احساس شود یک فعالیت مردمی در راستای منافع عمومی و حفظ محیط زیست شکل گرفته، باید دستگاهها همراهی لازم را داشته باشند و اجازه ندهند بروکراسیهای اداری مانع تداوم کارهای ارزشمند شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی در کاهش مصرف پلاستیک و ظروف یکبار مصرف گفت: حذف تدریجی پلاستیک از سبک زندگی مردم نیازمند همراهی اجتماعی، آموزش و ایجاد بسترهای مناسب اجرایی است و در این مسیر سمنها نقش مهمی دارند.
فتحاللهی با اشاره به برخی تجربههای موفق در حوزه فعالیتهای محیطزیستی اظهار کرد: در سالهای گذشته اجرای طرح روستاهای بدون زباله در برخی مناطق استان نشان داد که با مشارکت مردم میتوان الگوهای موفق و قابل توسعه ایجاد کرد.
وی در پایان با تأکید بر استمرار تعامل با سازمانهای مردمنهاد گفت: این نشستها فرصتی برای همفکری، انتقال دغدغهها و پیگیری مسائل موجود است و تلاش خواهیم کرد ارتباط با فعالان اجتماعی و محیط زیستی بهصورت مستمر و نتیجهمحور ادامه پیدا کند.
