۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

فتح اللهی: حفاظت از محیط زیست صرفاً با ابلاغ بخشنامه محقق نمی‌شود

رشت- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مشارکت‌های مردمی در حوزه محیط زیست گفت: حفاظت از محیط زیست صرفاً با ابلاغ بخشنامه و دستور اداری محقق نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی صبح دوشنبه در نشست با جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه محیط زیست، با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی سمن‌ها اظهار کرد: هرجا کارها به مردم واگذار شده، هم اثرگذاری بیشتری داشته و هم ماندگاری آن بیشتر بوده است؛ چراکه مردم با دغدغه و احساس مسئولیت وارد میدان می‌شوند.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود ناشی از کم‌توجهی به ظرفیت‌های مردمی است، افزود: باید بستر فعالیت برای سازمان‌های مردم‌نهاد تسهیل شود و نگاه حمایتی در دستگاه‌های اجرایی نسبت به این مجموعه‌ها تقویت شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان تصریح کرد: سمن‌ها نباید احساس کنند در مسیر فعالیت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی تنها هستند و مجموعه استانداری و فرمانداری‌ها وظیفه دارند مسائل و دغدغه‌های آنان را پیگیری کنند.

فتح‌اللهی با اشاره به برخی مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان محیط زیست خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل مربوط به فرآیندهای اداری، تمدید مجوزها و برخی محدودیت‌های قانونی است که می‌توان با هم‌افزایی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای رفع آن‌ها اقدام کرد.

وی ادامه داد: هرجا احساس شود یک فعالیت مردمی در راستای منافع عمومی و حفظ محیط زیست شکل گرفته، باید دستگاه‌ها همراهی لازم را داشته باشند و اجازه ندهند بروکراسی‌های اداری مانع تداوم کارهای ارزشمند شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در کاهش مصرف پلاستیک و ظروف یکبار مصرف گفت: حذف تدریجی پلاستیک از سبک زندگی مردم نیازمند همراهی اجتماعی، آموزش و ایجاد بسترهای مناسب اجرایی است و در این مسیر سمن‌ها نقش مهمی دارند.

فتح‌اللهی با اشاره به برخی تجربه‌های موفق در حوزه فعالیت‌های محیط‌زیستی اظهار کرد: در سال‌های گذشته اجرای طرح روستاهای بدون زباله در برخی مناطق استان نشان داد که با مشارکت مردم می‌توان الگوهای موفق و قابل توسعه ایجاد کرد.

وی در پایان با تأکید بر استمرار تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: این نشست‌ها فرصتی برای هم‌فکری، انتقال دغدغه‌ها و پیگیری مسائل موجود است و تلاش خواهیم کرد ارتباط با فعالان اجتماعی و محیط زیستی به‌صورت مستمر و نتیجه‌محور ادامه پیدا کند.

    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      باید حس تعلق داشت به خانواده و خاک متاسفانه عده ای فکر میکنن برای کشور دیگه ای هستن و تو این خاک توریستی به دنیا آمدن ( حس تعلق از طریق سینما و اینترنت ) شکل گرفته

