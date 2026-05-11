بازار خودرو زیر سایه دلالی آنلاین

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۵ وارد یکی از عجیب‌ترین دوره‌های خود شده؛ بازاری که همزمان با جهش قیمت‌ها، در رکود سنگین معاملات هم فرو رفته است. بررسی گزارش‌های منتشرشده تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بسیاری از نمایشگاه‌داران از «قفل شدن خرید و فروش» صحبت می‌کنند و معتقدند قیمت‌ها دیگر با توان مالی مردم همخوانی ندارد.

در هفته‌های اخیر، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی با سرعتی بالا افزایش پیدا کرده است. برخی گزارش‌ها از رشد چندصد میلیون تومانی بعضی مدل‌ها تنها در چند روز خبر می‌دهند؛ اتفاقی که باعث شده خریداران واقعی عملاً از بازار کنار بروند و معاملات به حداقل برسد.

کارشناسان می‌گویند برخلاف گذشته که دلار مهم‌ترین محرک بازار خودرو بود، حالا فضای روانی و نااطمینانی اقتصادی نقش پررنگ‌تری پیدا کرده است. حتی در مقاطعی که نرخ ارز ثبات نسبی داشته، قیمت خودرو همچنان صعودی بوده و بازار واکنش هیجانی نشان داده است. برخی تحلیل‌ها تأکید دارند خودرو اکنون بر مبنای انتظارات تورمی قیمت‌گذاری می‌شود، نه صرفاً هزینه تولید یا نرخ ارز.

در همین شرایط، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نسبت به فعالیت گسترده سوداگران در سایت‌های خرید و فروش خودرو هشدار داده است.

او معتقد است بخش بزرگی از التهاب بازار ناشی از انتشار آگهی‌های صوری و قیمت‌سازی‌های غیرواقعی است؛ آگهی‌هایی که توسط افرادی منتشر می‌شود که حتی خودرویی برای فروش ندارند و فقط با هدف بازارسازی و بالا بردن نرخ بازار فعالیت می‌کنند.

به گفته طاهری، درج قیمت‌های غیرواقعی در پلتفرم‌های آنلاین باعث ایجاد موج روانی در بازار می‌شود و فروشندگان دیگر نیز قیمت‌های خود را بر همان اساس افزایش می‌دهند. او تأکید کرده حذف مقطعی قیمت‌ها از سایت‌ها راه‌حل نهایی نیست و باید سامانه‌های ثبت آگهی به سیستم‌های نظارتی و پلیس متصل شوند تا هویت آگهی‌دهندگان قابل رهگیری باشد.

همزمان با این اظهارات، گزارش‌های بازار نشان می‌دهد خودروهایی مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس، تارا و ری‌را در هفته‌های اخیر افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند. حتی برخی خودروهای داخلی از محدوده قیمتی ۲ میلیارد تومان عبور کرده‌اند؛ موضوعی که تا چند سال قبل غیرقابل تصور بود.

در بخش خودروهای وارداتی نیز وضعیت چندان بهتر نیست. فعالان بازار می‌گویند با وجود افزایش قیمت، تقاضای واقعی کاهش یافته و بسیاری از خریداران دست نگه داشته‌اند تا وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور شفاف‌تر شود.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازار خودرو اکنون در وضعیت «رکود تورمی» قرار گرفته؛ یعنی قیمت‌ها همچنان صعودی است اما حجم معاملات کاهش شدیدی پیدا کرده است. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قدرت خرید مردم افت می‌کند اما انتظارات تورمی همچنان بالاست. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اگر ثبات نسبی در بازار ارز و فضای سیاسی ادامه پیدا کند، احتمال توقف رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال وجود دارد. حتی بعضی تحلیل‌ها از احتمال کاهش تدریجی قیمت خودرو سخن می‌گویند، اما تأکید دارند این موضوع مشروط به افزایش عرضه و کاهش تنش‌های اقتصادی است. با این حال، در شرایط فعلی بازار همچنان بی‌ثبات است و بسیاری از فعالان حوزه خودرو معتقدند نبود شفافیت، فعالیت دلالان، محدودیت عرضه و رشد انتظارات تورمی باعث شده قیمت‌ها از واقعیت اقتصادی فاصله بگیرد. حالا مجلس و نهادهای نظارتی به دنبال کنترل آگهی‌های جعلی و مدیریت فضای روانی بازار هستند؛ اما اینکه این اقدامات بتواند التهاب بازار خودرو را مهار کند یا نه، پرسشی است که پاسخ آن در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد.