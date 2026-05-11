تشکیل ۸۵ پرونده تخلف صنفی در قزوین 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری با بیان اینکه در راستای اجرای طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی، طی هفته گذشته ۸۵ پرونده تخلف صنفی در بازار استان قزوین تشکیل شد، اظهار کرد: تعداد کل بازرسی انجام شده توسط بازرسان بازرسان امنیت غذایی استان ۱۰۴۶ مورد بوده که به تشکیل ۸۵ پرونده در هفته گذشته صورت پذیرفته است .

وی افزود: از این تعداد پرونده های تشکیل شده ۲۴ مورد مرتبط با حوزه نان و ۶۱ مورد موارد دیگر سایر واحد های صنفی بوده است که لاز این تعداد پرونده ۸۵ مورد به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

مدیر بازرسی و نظارت برکالاها اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تاکید کرد: این نظارت‌ها به‌صورت گشت‌های مشترک با حضور بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی به اجرا درآمده است.

وی عنوان کرد: روزانه از واحد صنفی، تولیدی، انبار و سردخانه بازدید شده که منجر به شناسایی تخلفاتی از قبیل عدم درج قیمت، عدم اجرای تکالیف صنفی، کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم رعایت بهداشت، عدم رعایت ساعات کار، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه شده است.