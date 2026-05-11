۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

تشکیل ۸۵ پرونده تخلف صنفی در قزوین 

قزوین- مدیر بازرسی و نظارت برکالاها اساسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین از تشکیل ۸۵ پرونده تخلف صنفی در این استان با هدف تشدید نظارت بر بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری با بیان اینکه در راستای اجرای طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی، طی هفته گذشته ۸۵ پرونده تخلف صنفی در بازار استان قزوین تشکیل شد، اظهار کرد: تعداد کل بازرسی انجام شده توسط بازرسان بازرسان امنیت غذایی استان ۱۰۴۶ مورد بوده که به تشکیل ۸۵ پرونده در هفته گذشته صورت پذیرفته است .

وی افزود: از این تعداد پرونده های تشکیل شده ۲۴ مورد مرتبط با حوزه نان و ۶۱ مورد موارد دیگر سایر واحد های صنفی بوده است که لاز این تعداد پرونده ۸۵ مورد به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

مدیر بازرسی و نظارت برکالاها اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تاکید کرد: این نظارت‌ها به‌صورت گشت‌های مشترک با حضور بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی به اجرا درآمده است.

وی عنوان کرد: روزانه از واحد صنفی، تولیدی، انبار و سردخانه بازدید شده که منجر به شناسایی تخلفاتی از قبیل عدم درج قیمت، عدم اجرای تکالیف صنفی، کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم رعایت بهداشت، عدم رعایت ساعات کار، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه شده است.

کد مطلب 6826669

