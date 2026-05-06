به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شانیان اظهار کرد: عرضه خودرو طی هفته‌های آتی استمرار خواهد داشت، در این فروش‌ها هم خودروسازان داخلی و هم شرکت‌های وارداتی محصولات خود را عرضه می‌کنند.

وی در مصاحبه تلویزیونی گفت: انتظارات تورمی از یک سو و سوداگران بازار خودرو از سوی دیگر باعث رشد قیمت در بازار شده‌اند، افزایش تولید و عرضه خودرو می‌تواند از هیجانات کاذب در بازار بکاهد.

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت افزود: قیمت‌های کارخانه‌ای تغییرات چندانی نداشته و آخرین تغییر قیمت در کارخانه‌ها مربوط به اسفند سال گذشته است، امسال فقط تغییرات دیون دولتی بر قیمت کارخانه اضافه شده است.