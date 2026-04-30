توزیع مرغ و روغن تنظیم بازاری در کرمانشاه ادامه دارد

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هدف حفظ تعادل بازار و تأمین نیاز شهروندان، روند توزیع اقلام اساسی از جمله مرغ منجمد و روغن خوراکی به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی افزود: این اقدام با پیگیری مجموعه تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان و همکاری دستگاه‌هایی نظیر معاونت توسعه بازرگانی، شرکت پشتیبانی امور دام و اداره غله انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: اقلام یادشده با قیمت‌های مصوب از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، روستابازارها، عاملان توزیع در مناطق شهری و روستایی و همچنین واحدهای عرضه مرغ در دسترس مردم قرار دارد.

کریمی ادامه داد: در روز پنجشنبه دهم اردیبهشت‌ماه نیز همانند روزهای گذشته، توزیع مرغ منجمد توسط عاملان سیار در نقاطی از جمله میدان شهدا، نیایش، جلیلی، آزادی، جمهوری و پردیس انجام شد.

وی با اشاره به وضعیت سایر کالاهای اساسی گفت: طی روزهای اخیر، توزیع مناسب برنج هندی و شکر بسته‌بندی نیز صورت گرفته و در حال حاضر کمبودی در حوزه اقلام تنظیم بازاری در شهرستان مشاهده نمی‌شود.