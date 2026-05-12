ساخت ۴۱ کیلومتر راه روستایی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا غفاریان با بیان اینکه توسعه راه‌های روستایی نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و تسهیل تردد ساکنان مناطق روستایی دارد، اظهار کرد: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، بیش از ۱۰ هزار نفر از جمعیت روستایی استان به راه‌های آسفالته دسترسی خواهند داشت.

وی افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی ساخت و تکمیل ۴۱ کیلومتر راه روستایی در قالب ۲۱ پروژه در شهرستان‌های همدان، نهاوند، اسدآباد، ملایر، فامنین، رزن و کبودرآهنگ در دست اجرا است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان به برخی از این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: راه‌های روستایی ناصح‌آباد ـ بهمن‌آباد در شهرستان ملایر، قباق‌تپه ـ ایده‌لو در کبودرآهنگ، سراوک ـ ماماهان در فامنین، چهارچشمه در اسدآباد، دمق ـ چایان در رزن، عشوند ـ برجک در نهاوند و آق‌تپه در همدان از جمله طرح‌های در حال اجرا هستند.

غفاریان با بیان اینکه این پروژه‌ها هم‌اکنون در مراحل زیرسازی و احداث ابنیه فنی قرار دارند، افزود: در راستای اجرای این طرح‌ها، بیش از ۲۴ دهانه پل نیز احداث خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تأمین و تخصیص به‌موقع اعتبارات، این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند و زمینه بهبود دسترسی، افزایش ایمنی و توسعه متوازن مناطق روستایی استان فراهم شود.