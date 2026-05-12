۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

ساخت ۴۱ کیلومتر راه روستایی در همدان

همدان- معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان از اجرای ۲۱ پروژه راه روستایی به طول ۴۱ کیلومتر در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا غفاریان با بیان اینکه توسعه راه‌های روستایی نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و تسهیل تردد ساکنان مناطق روستایی دارد، اظهار کرد: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، بیش از ۱۰ هزار نفر از جمعیت روستایی استان به راه‌های آسفالته دسترسی خواهند داشت.

وی افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی ساخت و تکمیل ۴۱ کیلومتر راه روستایی در قالب ۲۱ پروژه در شهرستان‌های همدان، نهاوند، اسدآباد، ملایر، فامنین، رزن و کبودرآهنگ در دست اجرا است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان به برخی از این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: راه‌های روستایی ناصح‌آباد ـ بهمن‌آباد در شهرستان ملایر، قباق‌تپه ـ ایده‌لو در کبودرآهنگ، سراوک ـ ماماهان در فامنین، چهارچشمه در اسدآباد، دمق ـ چایان در رزن، عشوند ـ برجک در نهاوند و آق‌تپه در همدان از جمله طرح‌های در حال اجرا هستند.

غفاریان با بیان اینکه این پروژه‌ها هم‌اکنون در مراحل زیرسازی و احداث ابنیه فنی قرار دارند، افزود: در راستای اجرای این طرح‌ها، بیش از ۲۴ دهانه پل نیز احداث خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تأمین و تخصیص به‌موقع اعتبارات، این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند و زمینه بهبود دسترسی، افزایش ایمنی و توسعه متوازن مناطق روستایی استان فراهم شود.

کد مطلب 6827469

